По словам ученых, такие исследования сложно проводить на людях.

Естественно предполагать, что стресс способствует появлению седины. Стоит лишь посмотреть на разных президентов, которые уходили с должности с гораздо большим количеством серебристых прядей, чем когда они пришли на нее. Однако если проанализировать исследования, то можно обнаружить, что их существует немного на эту тему. Несмотря на то, что некоторые из них обнаружили связь между преждевременной сединой и стрессом, ни одно исследование не доказало этой связи, пишет The New York Times.

"Мы еще многого не знаем", - отметила доктор Паради Мирмирани, дерматолог из медицинского центра Kaiser Permanente Vallejo в Северной Калифорнии.

В частности, в рамках прошлых исследований ученые просили участников заполнить анкеты о цвете волос и уровне стресса, после чего ученые пытались найти связь между этими показателями.

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К примеру, в одном исследовании, которое опубликовано в 2016 году, ученые опросили более 1100 молодых жителей Турции и обнаружили, что 315 из них, которые сообщили о преждевременном поседении волос, имели более высокий уровень стресса, чем те, кто этого не делал. Кроме того, люди с преждевременным поседением имели в анамнезе употребление алкоголя и хронические заболевания, а их родители поседели в молодом возрасте.

"Но исследование на мышах, опубликованное в 2020 году, сделало шаг вперед. В нем исследователи подвергали мышей стрессу различными способами, в том числе вводили им химическое вещество, похожее на перец чили, которое вызывало реакцию "бей или беги". Это привело к высвобождению гормона стресса норадреналина, который, в свою очередь, истощил их волосяные фолликулы стволовыми клетками, отвечающими за добавление пигмента к мышиному меху. После этого шерсть стала седой", - добавили в материале.

В частности исследователи показали подобное влияние высоких уровней норадреналина на стволовые клетки человека и в лабораторных условиях, что подтверждает идею о том, что гормон стресса связан с поседением у людей, отмечает профессор стволовых клеток и регенеративной биологии в Гарвардском университете, один из авторов этого исследования Я-Чи Хсу.

Однако исследования на эту тему сложно проводить на людях, ведь ученые не могут по этическим соображениям вызвать у людей искусственно высокую стрессовую реакцию, как это можно делать на животных или клетках, объясняет Хсу.

В то же время одно небольшое исследование на людях, которое было опубликовано в 2021 году, все же достигло прогресса в этой теме.

"Исследователи выщипали различные пряди волос у 14 добровольцев, которые имели хотя бы немного седины. Несколько прядей были полностью седыми, некоторые - частично, а некоторые вообще не поседели. Затем учёные создали цифровые изображения волос с высоким разрешением и вычислили, когда каждая прядь поседела, используя оценки скорости роста волос. Они также попросили участников нанести стрессовые события прошлого года на временную шкалу и оценить их от наименее до наиболее стрессовых. Исследователи обнаружили, что поседение пряди часто совпадало с наиболее стрессовым моментом прошлого года для добровольца", - говорится в материале.

В свою очередь доцент кафедры поведенческой медицины Колумбийского университета и автор исследования Мартин Пикар говорит, что это был первый случай, когда исследование связало конкретные стрессовые события с моментом, когда волосы начали седеть.

Поэтому это исследование дало "наши первые реальные доказательства того, что возможно, стресс, действительно играет определенную роль для некоторых людей", отметила доктор Виктория Барбоза, доцент кафедры дерматологии Чикагского университета.

Другие научные исследования

Ранее ученым удалось разгадать главную тайну возникновения Стоунхенджа. В частности это открытие свидетельствует о том, что древняя Британия была более связана, чем считалось ранее, ведь части памятника происходят из Англии, Уэльса, а теперь и Шотландии.

Также сообщалось, что коты могут оплакивать смерть других животных, даже если речь идет о собаке. В исследовании говорится о том, что коты трудно засыпали, отказывались от еды или издавали мяукающие звуки. По словам хозяев, другие коты могли становиться более нуждающимися рядом с теми, кто за ними ухаживал, или отказывались от своих любимых игр.

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