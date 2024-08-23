Это может позволить ученым подтолкнуть память к большей или меньшей пластичности, чтобы сохранить ее или переписать.

Исследователи выяснили, что мозг создает несколько копий воспоминаний, что позволяет ему регулировать их изменение с течением времени.

Воспоминания развиваются на протяжении всей жизни человека, изменяясь по мере того, как он узнает и переживает что-то новое, и когда он снова и снова прокручивает воспоминание. А затем воспоминания ухудшаются с возрастом, пишет Livescience.

Раньше ученые считали, что эта пластичность является результатом изменений в клетках мозга, которые изначально кодируют память, и они считали, что эти клетки хранят только одну копию каждого воспоминания в мозге. Однако новое исследование предполагает, что это может быть не так.

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Ученые обнаружили, что, например, у грызунов мозг хранит не менее трех копий данного воспоминания, кодируя его в нескольких местах органа.

Эти копии кодируются разными группами нейронов в гиппокампе, области мозга, критически важной для обучения и памяти. Копии различаются по времени их создания, продолжительности их существования и степени их изменяемости с течением времени.

В новом исследовании ученые показали, что, когда мыши кодируют новые воспоминания, они сначала создают так называемые ранние нейроны. Эти нейроны отвечают за хранение долгосрочной копии памяти, которая изначально слаба, но со временем крепнет.

Затем идут нейроны среднего уровня, которые изначально более стабильны, за ними следуют поздно рожденные нейроны, которые с самого начала кодируют очень сильные копии памяти. Однако эта сила со временем ослабевает.

То, как эти три группы нейронов работают в разных временных масштабах, может помочь объяснить, как мозг регулирует воспоминания с течением времени, предположили авторы исследования. Однако до сих пор неясно, как именно эти нейроны взаимодействуют друг с другом, чтобы способствовать этому, рассказал соавтор исследования Флавио Донато, доцент кафедры нейробиологии Базельского университета в Швейцарии.

Примечательно, что воспоминания, хранящиеся в позднорожденных нейронах, были более пластичными, чем воспоминания ранних нейронов, обнаружила группа ученых. Это говорит о том, что в начале формирования памяти — когда главные ранорожденные нейроны — сохраненная информация остается довольно стабильной с течением времени, в то время как воспоминания, хранящиеся позже, легче искажаются новой информацией.

Это открытие может привести к разработке новых методов лечения определенных расстройств, сказал Донато. Например, при посттравматическом стрессовом расстройстве люди испытывают навязчивые воспоминания, то есть нежелательные, тревожные воспоминания о травмирующем событии. Возможно, можно разработать препарат, который преимущественно активирует позднорожденные нейроны, которые более пластичны и, следовательно, более восприимчивы к психотерапии, сказал он.

В случае людей с потерей памяти из-за слабоумия, тем временем, другой тип препарата может стимулировать активность ранних нейронов, чьи данные хранятся сильнее. В целом, такие методы лечения будут манипулировать свойствами памяти, выбирая, какой тип нейрона используется для ее кодирования в мозге, объяснил Донато.

"Теперь у нас есть биологические точки входа для модуляции пластичности памяти таким образом, что это может позволить нам подтолкнуть ее к большей или меньшей пластичности, чтобы сохранить ее или, по сути, переписать", - прокомментировал Донато.

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