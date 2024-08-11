Нужно всегда интересоваться потребностями партнера.

Женщина поделилась личным опытом, как они с мужем провели на расстоянии друг от друга шесть из семи лет брака.

"Это было сложно, но мы постарались, чтобы это сработало по финансовым причинам. Хотя теперь мы знаем, что это не для нас в долгосрочной перспективе, этот опыт научил нас многому", - отметила она, пишет Business Insider.

По ее словам, на протяжении многих лет им с мужем удавалось пережить дистанцию благодаря нескольким принципам при принятии решений на каждом этапе отношений:

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Важно знать свои потребности. Очень важно понимать свои собственные потребности и сообщать о них своей второй половинке.

Нужно интересоваться потребностями партнера. По словам женщины, ее муж, в отличие от нее, ставил работу выше отношений. И потребовалось время, чтобы понять, что эта характеристика отражает не апатию, а скорее другой стиль проявления и получения привязанности.

Ожидайте, что всегда будет компромисс. Очень важно понимать свои собственные потребности и потребности своего партнера, а затем развивать образ жизни, который обеспечивает баланс между ними. Для многих пар это включает совместное проживание; для других это не так. Важно никогда не переставать взаимно уважать друг друга и корректировать свой образ жизни в паре, чтобы он отражал ваши растущие потребности по мере того, как вы становитесь старше.

"Сделайте это, и у вас есть хорошие шансы на успех", - отметила автор.

Напомним, ранее УНИАН назвал 20 фраз, которые могут испортить отношения раз и навсегда.

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