Как известно, калий способствует снижению кровяного давления и уменьшению риска инсульта.

Калий является важным электролитом, который помогает организму выполнять широкий спектр функций. Он, в частности, участвует в регулировании баланса жидкости, поддерживает сокращение мышц и работу нервов. Об этом пишет Prevention.

Отмечается, что диета, богатая калием, также способствует снижению кровяного давления и уменьшению риска инсульта. По данным Национального института здравоохранения США, рекомендуемая суточная норма этого микроэлемента составляет около 3400 мг для мужчин и 2600 мг для женщин. Средний банан обеспечивает около 422 мг, или примерно от 9% до 12% суточной потребности.

Автор статьи, зарегистрированный диетолог Лорен Манакер назвала 7 продуктов, в которых калия содержится больше, чем в бананах, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

Видео дня

1. Авокадо

100 г этого фрукта содержит около 690 мг калия, или 15-21% от суточной нормы.

Авокадо вкусное и к тому же является источником питательных веществ. Оно богато не только калием, но и полезными мононенасыщенными жирами, клетчаткой и витамином К, что делает его отличным продуктом для здоровья сердца и пищеварения.

2. Батат

130 г запеченного сладкого картофеля содержит 542 мг калия, или 12-16% от суточной нормы.

Этот продукт также является щедрым источником бета-каротина - антиоксиданта, который ваш организм превращает в витамин А. Последний - жизненно важен для зрения и иммунной функции.

3. Шпинат

В 180 г вареного шпината - примерно 558 мг калия, или 12-16% от суточной нормы.

Кроме калия, эта зелень богата витаминами К и А, железом, магнием - веществами, которые необходимы для здоровья костей и выработки энергии.

4. Арбуз

572 г арбуза содержит 640 мг калия, что составляет примерно 14-18% от суточной нормы.

Арбуз также является прекрасным источником цитруллина - аминокислоты, которая может улучшить физическую работоспособность, и ликопина - мощного антиоксиданта, связанного со снижением риска воспалительных процессов. А еще арбуз прекрасно наполняет организм водой.

5. Белая фасоль

130 г продукта содержат 600 мг калия - примерно 13-17% от суточной нормы.

Кроме того, фасоль - это доступный по цене источник растительного белка и клетчатки. Включение этого продукта в рацион способствует насыщению и поддержанию здоровья пищеварительной системы.

6. Сушеные абрикосы

65 г продукта содержат 755 мг калия, что составляет примерно 16-22% от суточной нормы.

Удаление воды из фруктов концентрирует их питательные вещества. Только помните, что большое количество сухофруктов может привести к повышению уровня сахара в организме.

7. Лосось

142 г рыбы содержит 624 мг калия - примерно 13-18% от суточной нормы.

Кроме калия, лосось известен высоким содержанием омега-3 жирных кислот, которые необходимы для здоровья мозга и уменьшения воспаления.

Ранее УНИАН рассказывал, что полезнее - фрукты или сухофрукты. Отмечалось, что и те, и другие могут быть частью здорового питания. Однако, если делать выбор, то надо обратить внимание на некоторые важные нюансы и знать основные преимущества для организма этих продуктов.

Вас также могут заинтересовать новости: