Во время войны в Иране истребитель F-35 впервые сбил пилотируемый самолет.

Иранский учебно-боевой Як-130 российского производства стал первым пилотируемым самолетом, сбитым американскими истребителями пятого поколения F-35I. Як-130 сбили Воздушные силы Израиля. И, как пояснили аналитики военного портала Defence Express, это действительно первый сбитый пилотируемый летательный аппарат для истребителей пятого поколения, несмотря на то, что они "эксплуатируются уже более 20 лет для F-22 и более 10 лет для F-35".

На счету F-35 ранее уже были различные беспилотники, а F-22 сбивал даже воздушный шар в 2022 году, напомнили специалисты. "Однако американские истребители пятого поколения так применялись, что возможности встретиться с вражескими самолетами у них не было. Этому не помогал и тот факт, что за последние 20 лет не было соответствующих войн", - говорится в статье.

Авторы не исключают, что за время войны в Иране этот счет вырастет.

Чем известен Як-130

Этот учебно-боевой самолет способен нести только ракеты "воздух-воздух" Р-73 малой дальности и неуправляемые бомбы. Кроме того, он не имеет радара. "Это была довольно простая цель, но возможно иранцы пытались применять его для ударов по земле", - добавили авторы.

Иран получил как минимум несколько бортов Як-130 от РФ, начиная с 2023 года. Частично их поставляли в качестве оплаты за передачу ударных дронов и другого вооружения. Точное количество в арсенале Ирана неизвестно.

Также россияне должны были поставлять иранцам полноценные истребители Су-35С, но, несмотря на все разговоры, прямых доказательств поставок так и не появилось. С другой стороны, подтверждалось получение ударных вертолетов Ми-28НМ, но их судьба после начала боевых действий неизвестна.

Сбитый самолет Як-130

Напомним, что 4 марта ЦАХАЛ сообщил о сбитии Як-130 в воздушном пространстве над Тегераном, подчеркнув факт первого сбивания пилотируемого самолета истребителем F-35.

Добавим, что Як-130 разрабатывали в конструкторском бюро им. Яковлева совместно с итальянской компанией Alenia Aermacchi. Теперь РФ производит Як-130 на Иркутском авиационном заводе. Украинская компания "Мотор-Сич" ранее поставляла для этих машин реактивные двигатели.

