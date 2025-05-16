Одним из преимуществ двухмоторного самолета может быть способность нести больше оружия и топлива.

Специалисты пытаются выяснить, правда ли, что США работают над радикальной модернизацией F-35, которая может превратить его в двухмоторный самолет F-55. Как пишет Defense Express, пока непонятно, соответствует ли это действительности, или это "фантазия" американского лидера Дональда Трампа, или неточность формулировки. Говорится, что этот вопрос стал актуальным после недавнего интервью Трампа во время визита в Катар.

Однако аналитики обращают внимание, что генеральный директор Lockheed Martin Джим Тайклет несколько недель назад объявил о планах создать модернизированную версию F-35, которая будет соответствовать стандартам условного поколения 5+ и получит до 80% функционала шестого поколения F-47. Другие детали пока не раскрываются, но известно, что проект уже представлен в Вашингтоне.

Если предположить, что F-55 действительно будет двухмоторной версией F-35, то инженерам придется решить ряд серьезных технических задач. Дело в том, что истребители обычно проектируются вокруг своих двигателей, и просто добавить еще один не так просто, как может показаться. Это означает полную перепланировку фюзеляжа, укрепление конструкции, перенос узлов и агрегатов, что фактически делает такой самолет новой машиной.

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Особенно сложной задачей будет модернизация F-35B, который уже оснащен подъемным вентилятором для вертикального взлета и посадки. Так что решение о переходе на двухмоторную схему может быть оправданным лишь в том случае, если это действительно принесет значительные тактические преимущества.

Одним из ключевых преимуществ потенциального двухмоторного самолета - возможность нести больше полезной нагрузки - оружия, топлива и дополнительных систем. Это также может увеличить боевой радиус, скорость и малозаметность, что соответствует заявленным характеристикам 5+ поколения. Если новый F-55 действительно должен соответствовать 80% возможностей F-47, то это может означать боевой радиус до 1300 км, большую скорость и лучшие возможности для незаметности.

В то же время остается важный вопрос - какие именно двигатели могут быть использованы для этой новой платформы? Как отмечают специалисты, это может быть модернизированная версия F135 от Pratt & Whitney, например, адаптивный XA101, от которого компания ранее решила отказаться. Или же это могут быть двигатели следующего поколения, которые разрабатываются для F-47 - такие, как XA102 от General Electric или XA103 от Pratt & Whitney. Решение о выборе двигателя, очевидно, станет ключевым фактором для успешности проекта F-55.

Создание самолета F-55 - что известно

Как писал УНИАН, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сделал неожиданное заявление во время мероприятий на авиабазе Эль-Удейд в Катаре о том, что США рассматривают возможность создания боевого самолета F-55 и глубокой модернизации истребителя пятого поколения F-22 Raptor. В частности Трамп сказал, что США сделают F-55 и "если мы получим правильную цену, это будут два двигателя и супермодернизация F-35, а потом мы займемся F-22".

Ранее американцы уже говорили о планах по созданию модернизированного F-35, но этот самолет имеет только один двигатель.

Как отметили в Reuters, разработка конструкции с двумя двигателями означает создание нового истребителя, который будет отличаться от F-35 и будет, скорее всего, принадлежать к более тяжелому классу.

В то же время нельзя отрицать, что F-55 может касаться флотской программы F/A-XX, которая направлена на создание замены для палубного истребителя F/A-18, то есть речь может идти о создании еще одного американского истребителя шестого поколения.

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