F-16 против F-22: почему более быстрый самолет не всегда лучше

Хотя F-22 Raptor быстрее и незаметнее, именно более дешевый и универсальный F-16 остается самым практичным истребителем современных армий.

Хотя F-22 Raptor значительно превосходит F-16 Fighting Falcon по скорости и малозаметности, это не делает его автоматически лучшим выбором для всех миссий. Raptor развивает скорость до 2,25 Маха и имеет радиолокационную площадь всего 0,0001 м², тогда как F-16 разгоняется до 2,0 Маха и имеет ЭПР 5 м², что делает его легче обнаруживаемым, пишет Slash Gear.

F-22 создан как истребитель для завоевания превосходства в воздухе, с ограниченными возможностями воздух-земля и небольшой бомбовой нагрузкой. F-16, хоть и медленнее и более заметен, является многоцелевым самолетом, способным нести до двух 2000-фунтовых бомб, ракеты AIM-9 и AIM-120, а также внешние топливные баки, что делает его более универсальным в различных миссиях.

Стоимость также играет ключевую роль. F-22 стоит 185,7 млн долларов за единицу, с обслуживанием около 85 000 долларов за час полета. F-16 намного доступнее: базовые модификации от 25-30 млн долларов, а модернизированные - до 70 млн долларов, с эксплуатационными расходами всего 27 000 долларов в час. Это позволяет получить больше самолетов и дольше их использовать с тем же бюджетом.

Эксперты советуют странам с ограниченными ресурсами рассматривать F-16 как эффективную и универсальную платформу, тогда как F-22 лучше подходит для специализированных задач в воздухе. В современных конфликтах, как показывает Украина, именно F-16 продолжает оставаться на передовой, демонстрируя проверенный опыт и надежность.

