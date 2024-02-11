Это слово-паразит встречается как во время общения, так и в деловом языке.

Автор учебников по украинскому языку, авторитетный учитель Украины Александр Авраменко раскрыл слово-паразит, которое украинцы употребляют как во время простой болтовни, так и в деловой речи.

Хотя, вообще-то, его не существует в украинском, заявил языковед в рамках своего урока. Речь идет о слове "співпадати" - это еще один "языковой мусор", а вернее суржик, который не следует употреблять, пояснил Учитель.

"В слідуючому році наші відпустки не співпадають, тож не получиться разом поїхати на море", - привел пример Авраменко.

Такое предложение - настоящая квинтэссенция трех слов-примесей из русского языка. Поэтому, внимание, слово "співпадати" мы заменяем на "не збігатися", "слідуючому"- на "наступному", а вместо "не получиться" будет "не вийде".

"Слова "співпадати" немає в українській мові. Кажемо "збігатися". І так само буде не "співпадіння", а "збіг", - акцентировал филолог.

Примеры ложных стереотипов в языке

В одном из уроков Авраменко также "легализовал" ряд слов, которые из-за стереотипа, что это суржик, советуют не употреблять. Среди них: "душа", "крылья", "мама", "весна" - ошибка думать, что эти слова пришли к нам с русского, говорил учитель.

Из этой же серии слово "вибирати". Часто общество заменяет его на "обирати", хотя первый вариант тоже весьма украинский. О других подобных стереотипных словах - читай в материале.

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