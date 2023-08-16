Российская актриса попыталась оскорбить артистку, которая не побоялась осудить войну и путинский режим.

Российская актриса Валентина Талызина, которая поддерживает агрессию Кремля и не выступила против войны в Украине, вызверилась на свою коллегу по фильму "Ирония судьба" - артистку Лию Ахеджакову. Путинистка выдала порцию оскорблений, с трудом скрывая злость.

"Я хочу сказать, что она не актриса, она типаж - маленькая собачка до старости щенок. Она очень понравилась в "Иронии судьбы" Рязанову, она быстро прилипла к нему в семью, стала другом", - выдала Талызина в интервью Вячеславу Манучарову.

Несмотря на то, что в фильме актриса играла подругу Ахеджаковой, за глаза она говорит о ней немало плохого. Талызина осуждает тот факт, что артистка не боится выражать свою позицию и выступать против войны.

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По словам путинистки, артисты, которые не поддержали кровавый кремлевский режим, якобы являются "нехорошими". При этом Талызина отметила, что РФ находится в тяжелом положении.

"Они, конечно, нехорошие, бессовестные. Ой, какие они бессовестные. Как можно, страна находится в тяжелом состоянии, в войне. И как можно говорить плохо про страну, говорить плохо про русских... Без чести и без совести", - заявила Талызина, морща лицо от негодования.

Помимо этого, актриса решила "выдать сенсацию". Она сказала, что Ахеджакова якобы специально взяла отчество не от родного папы, а от отчима, который на самом деле заменил ей отца. При этом Талызина "приплела" еще и Аллу Пугачеву.

"У Пугачевой папку звали Борух. А она переименовала папку в Бориску. Алла не Боруховна, а Алла Борисовна... Русской захотела быть! И такая же история у Лии Меджидовны. Папка был Нахим, а она взяла отчество от своего отчима, чтобы не говорили о ней ничего", - утверждала путинистка.

В комментариях под интервью с Талызиной появилось немало критики. Пользователи высмеяли актрису, которая пыталась оскорбить всех, кто не продался путинскому режиму. Комментаторы пишут:

"Злобная, завистливая и глупая женщина! Надо же так под конец своей жизни обоср*ться!"

"Мудрость приходит с возрастом, но очень часто возраст приходит один"

"Талызина совсем выжила из ума и захлебывается своей завистью".

Что Талызина говорит о войне в Украине

Еще в 2014 году актриса открыто заявила, что поддерживает Путина и оккупацию Крыма. Также она не осудила действия диктатора, который 24 февраля 2022 года развязал полномасштабную войну против Украины.

Известно, что за свою позицию Талызина попала в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, который в апреле 2023 года составил Минкульт. При этом актриса продолжает критиковать президента нашей страны и утверждать, что поддерживает Путина.

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