Украинский языковед Александр Авраменко рассмотрел основные ошибки, которые мы допускаем, когда говорим о весенних цветах.
"Припоминаете слова из народной песни:"Весна іде, красу несе, і тій красі радіє все"? Весной зацветают цветы. Они радуют нас своей красотой, ароматами. Но та красота увядает, когда ее неправильно называют. Скажем, суржиковыми словами", - сказал он в эфире "Завтрака с 1+1".
- ліс прикрашають не ландиші, а конвалії;
- обабіч доріг жовтіють не одуванчики, а кульбаби;
- у дворі людей зустрічає не сірєнь, а бузок;
- правильно говорити не бархатці, а оксамитки чи чорнобривці;
- а клумби рясніють не анютиними глазками, а зозулиними черевичками.
Известный учитель добавил и интересный факт - в народе эти цветы также называют брАтками.
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Александр Авраменко - учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент, а также заслуженный работник образования Украины.
Ранее он поделился со своими слушателями украинским аналогом известного немецкого слова "бутерброд", а также объяснил, почему выражение "підійматися вгору" лучше не употреблять.