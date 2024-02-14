Украинцы пишут числитель "пол", как кто хочет - и вместе, и по отдельности, и с дефисом. Пришло время внести ясность.

Из-за изменений в украинском правописании нация путается во многих словах. Например, как правильно писать числитель "пол"?

Украинцы употребляют его, как кто хочет: и вместе, и по отдельности, и с дефисом. Пришло время внести ясность в правильность написания. Известный филолог, автор учебников по украинскому языку Авраменко рассмотрел эту тему на своем уроке.

Он дал несколько "золотых" правил, на которые стоит ориентироваться.

"Друзья, как только не пишут числительное "пол" со следующим словом. И вместе, и по отдельности, и с дефисом, и жук, и лягушка...", - подтвердил языковед.

Так, согласно нормам нового правописания, числительное "пол" (это слово обозначает половину чего-то), мы пишем отдельно с существительными родительного падежа. То есть, с теми, которые отвечают на вопрос кого/чего?, уточнил Авраменко.

Чтобы было понятнее, приведем ряд примеров: "пів яблука", "пів Києва", "пів ночі", "пів острова" и тому подобное. Проверить себя можно очень просто: если числительное "пол" в предложении можно заменить словом "половина" (половина яблука, половина Києва), тогда смело пишем его отдельно.

"А ось разом "пів" пишемо лише з іменниками називного відмінка (хто/що?). Наприклад, північ, південь, півострів. Тут ніякої "половини" частина "пів" у словах не позначає", - указал филолог.

Топ-слово украинцев - его нет в нашем языке

В одном из своих уроков филолог-языковед Авраменко также рассмотрел топ-слово, которое постоянно употребляют украинцы, как в обычном разговоре, так и в деловом языке, хотя его нет в украинском. Учитель раскрыл ошибку и посоветовал, как следует ее заменить, чтобы это не звучало как суржик.

Также на выбор украинцев учитель предложил ряд интересных фразеологизмов с непонятным, на первый взгляд, значением.

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