В Советском Союзе не было проблем с именами для детей.

Каждый гражданин эпохи СССР, начиная с 20-х годов и заканчивая 80-ми, точно знал, как ему нужно назвать ребенка. Личные предпочтения тоже учитывались, однако в тот или иной период СССР имел своих героев, в честь которых следовало назвать ребенка. Это считалось правильным и патриотичным действием, тем более что не только мужские, но и женские имена принадлежали ярким персонам того времени.

Какие имена для девочек были популярны в СССР

У отца и матери, которые стали родителями маленькой принцессы, есть, среди прочих, желание абсолютно естественное - дать своей дочери милозвучное имя. Нюанс в том, что о вкусах не спорят - красивые женские имена для одних людей могут быть совершенно непривлекательными для других. Тем не менее, в Советском Союзе были очень разные имена женские, каждое из которых носила та или иная героиня социалистического строя.

Зоя

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Как в СССР называли девочек в послевоенное время - подскажут только статистические данные, но уж точно можно быть уверенными, что имя Зоя занимало лидирующие позиции. Все потому, что каждый советский гражданин знал, кто такая Зоя Космодемьянская, а общий народный глас чествовал отважную девочку. Так что, с середины 40-х по 60-е годы очень часто можно было встретить тезку героини Советского Союза. Сейчас, конечно, это имя считается архаизмом - некоторые родители считают, что оно не звучит современно.

Раиса

Многие советские граждане считали, что красивые имена для девочек должны обязательно что-нибудь означать, причем, желательно что-нибудь важное. Имя Раиса не стало исключением - популярность оно начало набирать после Октябрьской революции, особенно часто так стали называть девочек с начала 30-х до конца 40-х годов. В позднем СССР об имени снова заговорили, потому что именно так звали супругу Михаила Горбачева.

Существует версия, как будто бы Раиса - это измененная форма имени Ираида, что с древнегреческого переводится как "героиня". В современности оно утратило былую популярность, уступив место другим именам.

Зинаида

Советские имена, в том числе и женские, должны были быть не только украшением, но и предметом гордости для обладателя. С именем Зинаида в СССР связано много важных личностей - и партизанка Зина Портнова, и микробиолог Зинаида Ермольева, и даже актриса Зинаида Райх. Каждый родитель называл свою дочь этим именем по своим личным соображениям, в память о том, человеке, который впечатлял его больше остальных. Вне зависимости от причин, имя Зина было весьма популярным в СССР, но современные родители так своих дочерей не называют.

Валентина

Вспоминая о том, какие женские имена были популярны в СССР, нельзя не упомянуть имя первой советской женщины-космонавта - Валентины Терешковой. В ее честь называли не только улицы, гостиницы и даже кратер на обратной стороне Луны, но и детей. С латыни имя Валентина переводится как "сильная" или "здоровая", так что, для оптимистично настроенных советских граждан такой выбор был обусловлен не только патриотическими настроениями, но и желанием защитить своего ребенка от невзгод.

Людмила

Советские женские имена, в основном, пестрят заслугами в период войны. Например, не редкостью были случаи, когда девочку называли Людмилой в честь Людмилы Павличенко или "леди смерть" - одного из самых результативных снайперов в советской армии. Это славянское имя, которое буквально означает "мила людям", то есть, та, которая нравится окружающим. Дать своей дочери такое имя в СССР - значило отдать дань уважения героине того времени, а также облегчить судьбу ребенку.

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