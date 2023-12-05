Результаты диеты подтвердил эксперимент с 22 парами однояйцевых близнецов.

Ученые заявили о новой "веганской" диете, которая может оказать положительное влияние на здоровье сердца всего за 8 недель. Изменения удалось подтвердить во время эксперимента с 22 парами здоровых однояйцевых близнецов.

Детали касательно выводов ученых раскрыл научный журнал Sceincealert. По их словам, веганский стиль питания способен снизить уровень инсулина в крови, вес тела, а также уровень белка, связанного с сердечными заболеваниями и инсультом.

Такие эффекты прослеживались у близнецов, которые придерживались экспериментальной диеты в течение двух месяцев, свидетельствуют результаты исследования диетологов Стэнфордского университета, опубликованные на JAMA Network Open.

Видео дня

"Основываясь на этих результатах и думая о долголетии, можно сделать вывод, что большинство из нас только выиграет от перехода на растительную диету", - объясняет член научной команды, диетолог Кристофер Гарднер.

Так, в рамках исследования ученые взяли 22 пары здоровых однояйцевых близнецов для контроля их генетических различий, различий в воспитании и в присущем им образе жизни. Затем их разделили между собой на две группы: каждая из которых придерживалась здорового пищевого рациона, состоящего из овощей, бобов, фруктов, орехов, семян, цельного зерна и т. д.

Единственное отличие заключалось в том, что один участник из пары близнецов позволял себе есть мясо в умеренном количестве, а другой вообще от него отказывался. То есть полностью переходил на веганство.

В течение первых четырех недель испытания обе группы получали заранее приготовленные завтраки, обеды и ужины, а также строгие инструкции о том, какие закуски они могут себе позволить в течение дня. Например, под запретом было употребление ультраобработанной пищи (колбасы и подобных ей продуктов.). Также обязательно нужно было придерживаться разнообразного питания, чтобы дать организму все необходимые витамины.

Во время второй части эксперимента его участники должны были также придерживаться этих принципов, однако теперь они сами выбирали для себя продукты и готовили еду. Эта часть диеты длилась остальные 4 недели.

В материалах исследования еще один член команды ученых диетолог Мэтью Лэндри отдельно акцентировал, что участников диеты не ограничивали в употреблении калорий. Достичь каких-то положительных изменений в весе тела вообще не были главной целью эксперимента, ведь акцент шел именно на том, чтобы проверить влияние веганства на сердце.

"Участникам было сказано есть до тех пор, пока они не насытятся и так на протяжении всего исследования", - указал он.

По итогу выяснилось, что обе группы достигли определенных положительных изменений в своем сердечно-сосудистом здоровье. Однако у группы близнецов, которая сидела только на веганстве, результаты оказались лучше. Они смогли снизить уровень инсулина в крови на 20%, также у них снизился уровень липопротеидов низкой плотности.

Речь идет о белке (ЛПНП), который считается основным транспортировщиком холестерина в организме человека. Его избыток повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Оптимальный уровень ЛПНП в организме должен составлять менее 100 мг/дл, говорится в исследовании.

Так, у группы веганов за 8 недель диеты этот белок снизился со 110,7 до 95,5 мг/дл. Тогда как та группа, которая позволяла себе мясо, но в то же время употребляла много растительной пищи, получила средний результат - с 118,5 до 116,1 мг/дл.

Также во время диеты ученые рассчитывали, что у подопытных из-за отсутствия в питании мясной пищи может упасть витамин В12. Но, поскольку диета длилась относительно незначительный промежуток времени, это изменение критически не проявилось.

Ученые акцентируют, что веганский образ жизни способен увеличить количество необходимых кишечных бактерий в теле человека, положительно повлиять на сердце, уровень веса, и в целом замедлить старение тела. Но, все же важнее "сурового веганства", просто давать своему телу все необходимое, не забывая о пользе растительных продуктов, советует в исследовании диетолог Гарднер.

Диетологи назвали полезные продукты, которые стоит есть зимой

Ранее диетологи также обнародовали рекомендации относительно того, как можно полезно дополнить свой пищевой рацион зимой. Собственно, они предложили 9 продуктов, богатых железом, и объяснили, что этот компонент позволяет телу человека укрепить иммунитет. Таким образом, эти продукты могут поддержать ваше тело в борьбе с вирусами. Предлагаем список продуктов, которые дадут вам 100% иммунитет от простуды зимой.

Вас также могут заинтересовать новости: