Эти продукты чрезвычайно богаты железом, в котором особенно нуждается организм зимой.

Железо - это минерал, необходимый для поддержки различных функций организма. Одна из самых необходимых заключается в том, чтобы помогать человеку поддерживать иммунитет - защищать от сезонных болезней, которые особенно активно "нападают" на нас в осенне-зимний период.

Некоторые исследования показывают, что уровень железа в организме человека может быть несколько ниже в зимние месяцы. Это создает немалый риск, учитывая, что после таких опасных вирусов, как грипп, недостаточный уровень железа в организме может привести к анемии, пишет NDTV.

Диетологи называют 9 продуктов, которые помогут обеспечить организм необходимым количеством железа зимой.

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9 продуктов, которые следует употреблять человеку зимой

1. Шпинат. Шпинат - отличный вариант дополнения к вашему зимнему рациону. Он имеет немало железа в своем составе и поможет вашему телу улучшить циркуляцию кислорода в крови и снизить чувство усталости за счет выработки так называемых "кровяных телец", утверждают специалисты.

2. Чечевица. Это растение из бобовых культур, которое вкусно употреблять зимой в виде горячей каши или супа. Добавляя чечевицу в свой рацион, вы не только увеличите количество железа в организме, но и поддержите уровень своей энергии и здоровье мышц в сложный "зимний период".

3. Курага. Курага - это удобный и вкусный перекус, которым можно не только обеспечить тело железом, но и заменить "вредные" сладости. Например, вместо вафель и конфет, употреблять с чаем курагу. Она также является хорошим источником витамина С, который помогает в усвоении железа.

4. Тыквенные семечки. Еще один полезный вариант перекуса, который дополнительно содержит такие минералы, как магний и цинк. Вместе с железом эта комбинация способна как следует поддержать вашу иммунную систему.

5. Тофу. Хороший источник железа для людей, поддерживающих вегетарианство. Им можно заменить мясо в своем рационе. Однако, если вы не "веган", лучше употреблять и то и то, чередуя полезные компоненты в обедах и ужинах.

6. Киноа. Это злак без глютена, содержащий значительное количество железа. Эта зерновая культура также богата клетчаткой и незаменимыми аминокислотами, в которых нуждается наш организм. Поэтому киноа должна занимать почетное место в списке ваших продуктов на зиму.

7. Устрицы. Еще один фантастический источник железа для тела. Этот морской деликатес также содержит много селена и цинка. Поэтому, помимо "плюсов" для иммунитета, они способны улучшить общее состояние здоровья.

8. Черный шоколад. Мы привыкли, что шоколад - это "неполезное" сладкое, но именно черный концентрированный шоколад с высоким содержанием какао является чрезвычайно хорошим источником железа. Не бойтесь покупать и употреблять его с пользой.

9. Нут. Он не только богат железом, но и содержит большое количество белка и пищевых волокон. Наличие нута в зимнем рационе может помочь поддерживать здоровый уровень железа в крови.

Здоровый разнообразный рацион - это залог хорошего чувства для человека в любой сезон года. Однако, если у вас есть резкий дефицит каких-то компонентов или проблемы со здоровьем, первая помощь - это врач. Упомянутые продукты, прежде всего, рекомендации о том, как человек может помочь своему организму получить все необходимое зимой.

Здоровая диета - это польза для сердца

Недавно известный американский кардиолог Элизабет Клодас также упомянула об одном важном преимуществе, которое может получить человек, придерживаясь здорового питания. Она заявила, что пищевая привычка давать своему тело все, в чем оно нуждается во время употребления пищи - выход №1 в вопросе поддержания здоровья сердца. Врач объяснила, как это работает и привела пример, из каких продуктов состоит ее рацион.

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