Эта распространенная диетическая ошибка разрушает ваш уровень энергии

Большинство из привычек 90-х годов мы уже оставили в прошлом, однако существует одна пищевая привычка, родившаяся в 1992 году, которая все еще остается неизменной в жизни многих людей.

И, по словам доктора и автора книги "Нестареющая революция" Майкла Азиза, она разрушает ваш "энергетический уровень". Это касается первой версии пищевой пирамиды, которую выпустило правительство США 1992 года, пишет New York Post.

В ней было указано, какую часть нашего ежедневного рациона должны составлять хлеб, фрукты, овощи, мясо, молочные продукты и жиры. Хлеб, крупы, рис и макароны были поставлены на первое место. За ними следуют овощи, фрукты, молоко, сыр и белок (мясо, яйца и орехи).

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На самом верху пирамиды, с предупреждением об осторожном употреблении, находятся жиры, масло и сладости. Сообщается, что эта версия пищевой пирамиды просуществовала до 2005 года. Доктор Азиз подчеркивает, что таким образом люди начинали сосредотачиваться на низкокалорийных диетах, которые не являются самым здоровым выбором.

Помимо прочих преимуществ, полезные жиры, содержащиеся в таких продуктах, к примеру, как орехи и авокадо, играют важную роль в поддержании энергии, в то время как избыток углеводов приводит к упадку сил.

"Что действительно истощает энергию организма, так это слишком большое количество сахара в организме, слишком большое количество рафинированных углеводов. Вы получаете этот всплеск сахара и чувствуете себя энергичным, но затем, прежде чем вы это осознаете, ваша энергия падает", - заявил доктор.

Он добавил, что, чтобы сахар был стабильным, в вашем рационе должно быть больше белка и жира. И подчеркнул, что включение в план питания таких полезных жиров, как орехи, семечки, оливковое масло и авокадо, даст вам больше энергии. Это особенно актуально, для тех, кто занимается спортом.

"Исследования показывают, что люди, которые едят [полезные] жиры перед тренировкой, получают больше энергии для занятий в спортзале", - сказал Азиза.

Уже тогда эта "пирамида", ориентированная на углеводы, встретилась с критикой. Отчасти проблема заключалась в том, что все жиры были сгруппированы в одном месте пирамиды - но не равными частями. Если насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина и, в свою очередь, приводить к сердечным заболеваниям, то мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры - нет.

И хотя в 2005 году пирамида "прекратила свое существование", эксперт по питанию Гарвардской школы общественного здоровья имени Т.Х. Чана Дэвид Людвиг осознает, что власти США сделали недостаточно, чтобы исправить общественное восприятие.

Другие новости о еде

Ранее УНИАН сообщал, что ежедневное употребление яичных белков улучшает уровень фосфора и, таким образом, оказывает неожиданное влияние на здоровье почек.

"Каждый человек с заболеванием почек должен проконсультироваться со своим врачом о том, сколько белка потреблять. Некоторые исследования показали питательную пользу от потребления яичных белков", - рассказала директор по исследованиям в области питания Джен Хаучинс.

Кроме того, диетологи подсказали, какие бобовые самые полезные для организма. В частности, стоит присмотреться к чечевице, соевым бобам и другим видам.

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