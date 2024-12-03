Исследования показывают, что ежедневное употребление яичных белков улучшает уровень фосфора в крови.

Ежедневное употребление яичных белков оказывает неожиданное влияние на здоровье почек. Как пишет Health Digest, например, в США 35,5 миллионов взрослых в США живут с хронической болезнью почек. 90% из них даже не подозревают о заболевании.

Как пишет издание, один из способов предотвратить болезнь почек или дать им здоровый импульс - это употребление определенных продуктов. Вы удивитесь, но среди прочего для наших почек полезны яичные белки. Людям, страдающим от проблем с почками, даже рекомендуется включать яичные белки в свой ежедневный рацион.

"Каждый человек с заболеванием почек должен проконсультироваться со своим врачом о том, сколько белка потреблять. Некоторые исследования показали питательную пользу от потребления яичных белков", - рассказала изданию директор по исследованиям в области питания в Центре питания яичными белками Американского совета по яйцу Джен Хаучинс.

Видео дня

Доктор Хаучинс отметил исследование 2011 года в журнале Journal of Renal Care. В нем амбулаторным пациентам, которые находились на диализе, давали пастеризованные жидкие яичные белки на один прием пищи каждый день вместо мяса.

"У участников этого пилотного исследования улучшился уровень фосфора в крови и немного улучшился уровень белка в крови", - говорит доктор.

Однако она акцентировала, что это не означает, что все должны немедленно начать есть яичные белки каждый день. В конце концов, каждый организм индивидуален. Она советует обратиться к лечащему врачу, чтобы он установил дневную норму белка. Не стоит также забывать, что яичный белок может вызывать аллергию.

Доктор отметила, что в большинстве случаев яйца вообще полезны для человека.

"Цельные яйца, включая желток, являются хорошим вариантом для включения в здоровую диету при заболеваниях почек. Яйца обеспечивают 6% суточной нормы витамина D и 252 микрограмма каротиноидов лютеина", - говорит Хаучинс.

Напомним, женщина по имени Дестин Мэнсон в статье для Health.com рассказала, что каждое утро в течение 30 дней съедала по два яйца в день, и раскрыла, как этот рацион повлиял на ее организм.

Вас также могут заинтересовать новости: