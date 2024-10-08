Есть один тип белка, который может нанести вашему здоровью больше вреда, чем пользы.

Долгая жизнь часто является результатом выбора здорового образа жизни. И особенно это касается вашего питания.

В США, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, средняя продолжительность жизни составляет 77,5 лет (для женщин 80,2 года, а для мужчин – 74,8 года). Об этом пишет Parade. От УНИАН добавим, что в Украине средняя продолжительность жизни в 2023 году для мужчин составляла 57,3 года, для женщин – 70,9 года.

Если вы стараетесь придерживаться здоровой диеты, чтобы продлить годы своей жизни, вы, наверное, приложили усилия, чтобы в вашем рационе было много цельного зерна, фруктов, овощей, полезных жиров и белков.

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"Белки необходимы для человеческого организма, поскольку они являются строительным материалом для тканей тела и одним из трех основных источников энергии (вместе с углеводами и жирами), необходимых для нашего выживания", – говорит доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и преподаватель Центра долголетия им.

Однако есть один тип белка, который может нанести вашему здоровью больше вреда, чем пользы.

"Здоровая" привычка, которая крадет годы жизни

Вы можете бессознательно отнимать у себя годы жизни, если вы едите много белка, который поступает из животных источников. Речь идет, в частности, о говядине, курице, свинине и тому подобное.

"Исследования показывают, что высокое потребление животного белка, особенно из переработанного красного мяса, связано с болезнями сердца, некоторыми видами рака, подагрой, неблагоприятным уровнем холестерина и повышенным уровнем смертности. Эти связи значительно усиливаются при нездоровом поведении, включая курение, злоупотребление алкоголем, ожирение и/или недостаточную физическую активность", – объясняет магистр медицины, доктор диетологии, врач-диетолог из Гонолулу Мария Эмерик.

Другое исследование, опубликованное в журнале Cell Metabolism, говорит, что взрослые люди среднего возраста, которые потребляют большое количество животного белка, имеют более высокий риск смертности от рака и диабета, отмечает Теран.

К тому же, замена животного белка растительными альтернативами связана со снижением смертности. По словам Марии Эмерик, растительные белки, такие как бобы, бобовые, орехи, семена и цельные зерна, содержат меньше насыщенных жиров и холестерина, больше клетчатки и связаны с меньшим риском развития рака, гипертонии и диабета, чем мясные продукты.

Ваша цель должна заключаться в том, чтобы стремиться к сбалансированной диете, в которой около 10-35% суточных калорий приходится на белок, в зависимости от уровня вашей активности и индивидуальных потребностей, советуют специалисты.

Если же в вашем организме недостаточно таких питательных веществ как В-12, железо или омега-3 жирные кислоты, подумайте о поливитаминах или специальных добавках. Но перед тем, как их принимать, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Секреты долголетия

Сертифицированный диетолог и эксперт по долголетию из Японии Мичико Томиоки советует употреблять соевый сыр тофу. Традиционно этот продукт изготавливают из бобов сои и жидкости, которая остается после удаления соли из морской воды (нигари). Он содержит все незаменимые аминокислоты, которые есть в мясе, птице, яйцах, рыбе и молочных продуктах, но при этом в тофу нет холестерина.

В то же время мнение о том, что физические упражнения становятся более опасными или ненужными с возрастом, является ошибочным. Врачи утверждают, что обмен веществ замедляется с возрастом из-за уменьшения мышечной массы, и это не необратимый процесс.

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