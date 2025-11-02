Также эти приборы могут быть опасными и привести к пожару.

Некоторые электрические приборы могут потреблять много энергии, а также иметь низкий срок эксплуатации, если их оставлять постоянно включенными. Поэтому издание Real Simple назвало 8 устройств, которые стоит отключать, если они вам не нужны, чтобы сэкономить средства и сделать свой дом безопаснее.

Обогреватели

Обогреватели с интеллектуальными цифровыми таймерами или датчиками температуры потребляют электроэнергию даже тогда, когда он не работает, однако до сих пор подключен к сети. Поэтому специалисты советуют полностью отключать обогреватель от сети, когда вы им не пользуетесь.

Фены и приборы для укладки волос

Обычно фены, плойки и выпрямители не потребляют энергию, когда они выключены и не используются. Однако из-за нагревательных элементов и того факта, что эти приборы в основном используются в очень влажной среде, лучше отключать их от сети, когда вы ими не пользуетесь, чтобы уменьшить риск пожара или поражения электрическим током.

Телевизоры

Телевизоры должны потреблять электроэнергию, чтобы быть готовыми к работе тогда, когда вы нажимаете на пульт. Поэтому следует вытащить вилку из розетки, если вы не смотрите телевизор каждый день.

Полотенцесушители для полотенец

Полотенцесушитель может потреблять до 140 ватт энергии, если его оставлять подключенным к сети. Также такие приборы представляют потенциальную опасность пожара.

Игровые и телевизионные приставки

Телевизионные приставки были одними из самых энергоемких устройств в исследовании NRDC. Что касается игровых приставок, то они также потребляют электроэнергию, когда находятся в режиме сна.

"Если у вас есть смарттелевизор, вы можете вообще обойтись без телевизионной приставки и подключаться к потоковым сервисам и каналам через сам телевизор", - советуют в материале.

Оборудование для домашнего офиса

К примеру, принтер потребляет гораздо больше энергии, чем необходимо. Это также касается и измельчителя бумаги. Поэтому эксперты рекомендуют отключать эти устройства от сети, пока вы не будете готовы использовать их снова.

Кухонные приборы с таймерами и часами

Любой кухонный прибор с цифровым дисплеем потребляет энергию, когда вы им не пользуетесь. Поэтому стоит всегда отключать их от сети, если вы их не используете.

Компьютеры

Ноутбуки и настольные компьютеры потребляют энергию, когда подключены к сети или включены. Поэтому отключение этих приборов на ночь или на время длительного отсутствия может помочь уменьшить потребление энергии.

"Бонус: полное выключение компьютера, когда вы им не пользуетесь, позволяет очистить оперативную память, улучшая производительность компьютера, а также помогает защитить чувствительную электронику от скачков напряжения", - заверили в материале.

