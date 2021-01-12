В итоге супруг признался в пристрастии к кроссдрессингу и подработке в вебкаме.

Женщина спустя 15 лет брака узнала, что ее супруг построил карьеру в секс-индустрии.

Своей историей она поделилась на Reddit.

«Сегодня я узнала, что мой муж занимается кроссдрессингом, носит накладную грудь и женское белье, фотографируется с секс-игрушками и выкладывает снимки в сеть», - написала она.

Женщина утверждает, что за все это время он ни разу не говорил ей о своем увлечении. При этом она вспомнила, что когда-то давно нашла в телефоне супруга снимок его ягодиц в женском белье. Спустя несколько лет она заметила похожие снимки в удаленных фотографиях мужа, а однажды нашла в спальне пару париков. Муж тогда объяснил, что якобы купил их для ролевых игр.

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В итоге женщина нашла секретную электронную почту супруга, заведенную на женское имя, и выяснила, что он покупал женское белье, женскую одежду, силиконовые груди, фаллоимитаторы и презервативы. После этого супруг признался в пристрастии к кроссдрессингу и подработке в вебкаме. Он добавил, что публикация фотографий в женской одежде приносит ему около 200 долларов в месяц. Рассказчица, однако, уточнила, что ее муж хорошо зарабатывает и не нуждается в деньгах.

Автор поста добавила, что ее муж - очень добрый и заботливый супруг и отличный отец, поэтому она не хочет разводиться с ним, и попросила совета у пользователей Reddit. В комментариях многие раскритиковали мужчину, а некоторые назвали его «проституткой» и посоветовали обратиться психотерапевту.

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Автор: УНИАН