В Иране США впервые развернули новое подразделение, оснащенное ударными дронами LUCAS.

В войне с Ираном США применили свой новый ударный беспилотник, впервые развернув в боевых подразделениях, оснащенный системой боевой атаки LUCAS (от Low-Cost Unmanned Combat Attack System). Издание Business Insider проанализировало, как на это отреагировали российские военные наблюдатели.

В частности, изучило посты военных блогеров, которые имеют инсайдерские связи и которые формируют внутренние военные нарративы и давят на военное руководство России с националистических позиций. Оказалось, что блогеры подчеркнули, что дроны LUCAS имеют спутниковые терминалы Starlink для управления. Они указывают, что это "позволяет осуществлять связь, устойчивую к помехам, в любой точке мира, где работает сеть Илона Маска". Такое управление на порядок повысит эффективность ударов такими дронами, ведь они будут передавать и получать обратные данные каждую секунду своего полета.

Авторы указали, что LUCAS, как считается, построен американской инженерной компанией SpektreWorks. Вероятно, он подключается к военным сетям через Starshield – правительственную версию Starlink от SpaceX. По идее он похож на иранские дроны Shahed и российские "Герань".

Видео дня

"Как сам дрон, так и его спутниковая служба очень похожи на возможности, которые Россия пытается использовать против Украины. И российские военные блогеры расстроены тем, что США научились интегрировать эту технологию в свои беспилотники, наблюдая за Россией", - говорится в статье.

В частности, Дмитрий Конанихин, ведущий прокремлевский военный подкаст, обеспокоен тем, что США и их союзники могут расширить использование терминалов Starshield на "любой беспилотник", и что тысячи спутников SpaceX России будет трудно сбить.

А блогер "Russian Engineer" предположил, что США могут однажды присоединить терминалы Starshield к своим крылатым и баллистическим ракетам, таким как Tomahawk или Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Он пишет, что "ударными системами дальнего действия можно будет управлять из любой точки планеты и достигать такой же точности, которую показывают дроны FPV, влетающие через окна".

"Во время войны в Украине различные боеприпасы, зависящие от стабильного спутникового наведения, демонстрировали снижение эффективности, но такие возможности, как Starlink, в сочетании с этим оружием, могут ограничить влияние электронных помех", – добавили авторы.

Кроме того, российские военные блогеры выложили посты с призывами к Кремлю инвестировать в противоспутниковые возможности, чтобы "уничтожить тысячи спутников Starlink".

Что известно об американских дронах LUCAS

Напомним, что США развернули на Ближнем Востоке подразделение беспилотников, известное как Task Force Scorpion. В декабре подразделение успешно запустило беспилотник LUCAS с палубы десантного корабля "Санта-Барбара" в Персидском заливе. Эти дроны могут использовать для атак, разведывательных миссий и морских ударов. По оценкам Центрального командования, стоимость каждого из беспилотников достигает 35 тысяч долларов.

Согласно заявлению Центрального командования США (CENTCOM), дроны были успешно использованы для ударов по Ирану вместе с ракетами и истребителями.

Вас также могут заинтересовать новости: