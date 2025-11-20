Многие подключают к 12-вольтовому разъёму всё подряд.

Разъём, который все до сих пор называют прикуривателем, давно перестал быть устройством для поджигания сигарет. Порт стал универсальной 12-вольтовой розеткой для питания гаджетов и аксессуаров.

Сейчас к прикуривателю подключают всё подряд, но, как сообщает Slashgear, есть вещи, которые лучше держать от него подальше.

Сам прикуриватель

В современных авто встречаются как универсальные 12-вольтовые порты, так и полноценные разъёмы для нагревательных элементов - и они отличаются по стандартам и размеру.

Видео дня

Порт для аксессуаров более узкий и не рассчитан на разогрев металлической спирали. Если попытаться засунуть старый нагреватель туда через силу, он может застрять или нагреться внутри разъёма, для которого это не предусмотрено.

Неподходящий инвертор

Если нужно запитать устройство, которое работает от переменного тока или требует большой мощности, используют инверторы. Но у каждого инвертора есть свои ограничения, например, одни рассчитаны только на подключение в 12-вольтовый порт, а другие исключительно под прямое подключение к аккумулятору.

Если воткнуть чрезмерно мощный инвертор в порт прикуривателя, он может высосать слишком много тока, что приведёт к перегреву. Перед использованием важно понимать, сколько энергии потребляет устройство и выдерживает ли это машина.

Устройства, оставленные на ночь

Некоторые розетки в авто обесточиваются при выключенном двигателе, а некоторые продолжают питать всё, что в них включено. Если оставить видеорегистратор, хаб или любой прожорливый прибор включённым в порт, который остаётся активным, можно легко разрядить аккумулятор за ночь.

Дешёвые зарядки

Дешёвые адаптеры для зарядки телефонов - это лотерея, они могут выдавать нестабильное напряжение, греться и со временем портить батарею смартфона. Ещё хуже, когда такая зарядка тянет из розетки больше тока, чем положено, это может привести к перегреву разъёма.

Любые посторонние предметы

Разъём прикуривателя - это прямой доступ к электрике машины. Если что-то туда попало, доставать мусор нужно только не металлическими предметами или аккуратно пинцетом, не касаясь контактов.

Ранее мы называли вещи, которые ни в коем случае нельзя подключать к павербанку. Этой технике будет просто недостаточно мощности зарядки.

Вас также могут заинтересовать новости: