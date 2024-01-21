Простые адаптеры могут даже загореться, когда водитель сидит за рулем.

Ведущий механик Скотти Килмер предупредил, что водители бензиновых и дизельных двигателей рискуют повредить свои автомобили, просто подключив адаптер для зарядки телефона.

Как сообщает Daily Express, Скотти Килмер предупредил, что дешевые адаптеры могут испортить систему бесключевого зажигания и помешать запуску автомобилей. Он подчеркнул, что простые адаптеры могут даже загореться, когда водитель сидит за рулем.

Обычные адаптеры вставляют в прикуриватель, чтобы участники дорожного движения могли заряжать свои устройства во время движения. Их можно приобрести практически на всех станциях технического обслуживания и в супермаркетах, что делает их жизненно важным инструментом для пассажиров. Килмер отметил, что их использование может привести к фатальным последствиям.

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"Они могут выглядеть простыми, но иметь сложную электронику. Эти адаптеры могут помешать вашей машине во время установки, если у вас есть одна из систем бесключевого зажигания. Я видел, как дешевые адаптеры в автомобилях клиентов действительно горели. Вам нужно качественное устройство с номером модели и указанной мощностью. Максимум это 120 Вт. Никогда не превышайте этот показатель", - отметил эксперт.

Ранее Скотти Килмер, автомеханик с многолетним опытом, рассказал, как уберечь автомобиль от поломок зимой и сэкономить деньги. По его словам, не следует лить горячую воду на лобовое стекло, так как оно легко треснет.

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