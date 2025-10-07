Если вы пытаетесь избавиться от висцерального жира, вам не нужно отказываться от углеводов.

Висцеральный жир находится глубоко в брюшной полости и обволакивает такие органы, как печень и кишечник, и наносит ущерб здоровью. Со временем это может увеличить риск развития хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа, сердечные заболевания, метаболический синдром и другие.

Издание Eating Well пишет, что употребление определенных продуктов, в том числе некоторых углеводов, может облегчить процесс похудения в области живота. Исследования показали, что сложные углеводы, богатые клетчаткой, могут помочь уменьшить висцеральный жир.

Батат

Сладкий картофель содержит бета-каротин, который может способствовать снижению уровня висцерального жира.

"Сладкий картофель также содержит здоровую дозу клетчатки, которая помогает почувствовать сытость после еды. Это может помочь минимизировать потребление калорий в дальнейшем, что косвенно способствует похудению", - рассказал диетолог Тоби Амидор.

Одна чашка запеченного сладкого картофеля дает вам почти 7 граммов клетчатки - 25% от суточной нормы в 28 граммов.

Овес

Овес содержит уникальный тип растворимой клетчатки, называемый бета-глюканом, который понижает уровень холестерина. Бета-глюкан также связывают с уменьшением объема талии, снижением количества жира в организме и уменьшением веса, даже среди людей, которые не пытаются сократить количество калорий.

Это многофункциональное волокно также может уменьшать количество висцерального жира, способствуя благоприятным изменениям в кишечной микрофлоре. Исследования показывают, что кишечная микрофлора худых людей часто отличается от микрофлоры людей с ожирением.

Ученые предполагают, что бета-глюкан может приводить к положительным изменениям в кишечной микрофлоре. Кроме того, когда полезные кишечные бактерии питаются бета-глюканом, они производят соединения, называемые короткоцепочечными жирными кислотами, которые играют положительную роль в регулировании аппетита и энергии.

Ячмень

Ячмень содержит двойную дозу клетчатки, которая помогает сжигать висцеральный жир. Как и овес, ячмень содержит бета-глюкан. При приготовлении и охлаждении ячменя образуется другой тип клетчатки, называемый устойчивым крахмалом.

"Устойчивый крахмал не поддается перевариванию в тонком кишечнике", - говорит диетолог Алисса Смолен.

Киноа

Если вы не любите ячмень, киноа - еще один выдающийся углевод, который поможет сжечь висцеральный жир. Диетолог Бесс Бергер говорит:

В отличие от большинства злаков, она содержит большое количество белка и клетчатки, что помогает контролировать аппетит и предотвращает накопление жира в области живота.

Фактически, одна чашка приготовленной киноа содержит 5 граммов клетчатки и 8 граммов белка, а также содержит магний. Этот минерал помогает организму более эффективно использовать гормон инсулин, что, в свою очередь, помогает защитить от накопления висцерального жира, говорит она.

Чечевица

"Чечевица - один из лучших источников углеводов для борьбы с висцеральным жиром, поскольку она содержит как белок, так и клетчатку", - говорит Бергер.

Одна чашка приготовленной чечевицы содержит целых 16 граммов клетчатки, что составляет более половины суточной нормы, а также 18 граммов белка.

"Эта комбинация надолго дает чувство сытости, стабилизирует уровень сахара в крови и уменьшает воспаление, которое часто способствует накоплению жира в области живота", - говорит Бергер.

Исследования показали, что люди, которые часто едят бобовые, такие как чечевица, как правило, имеют более низкий индекс массы тела и меньший вес в области талии.

Фасоль

Одно исследование показало, что женщины, которые употребляли больше фасоли, имели меньший объем талии и меньше жира в организме по сравнению с женщинами, которые редко ели фасоль.

"Фасоль обладает тремя важными свойствами для контроля веса: она богата клетчаткой, белком и имеет приятный вкус. Благодаря тому, что они являются естественным источником клетчатки, бобы способствуют укреплению здоровья и контролю веса. Кроме того, содержащийся в них белок помогает насытить организм и сохранить мышечную массу", - говорит Амидор.

Также исследования показали, что употребление большего количества белка при меньшем количестве калорий может помочь уменьшить висцеральный жир, сохранив при этом мышечную массу.

