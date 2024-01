Этот обед полон клетчатки, белка и полезных жиров.

Когда ваша цель - похудеть, очень важно иметь под рукой только нужные продукты, напитки и рецепты. Наличие самого здорового выбора имеет решающее значение в этом процессе.

Дипломированный диетолог Эми Гудсон назвала лучший обед №1 для похудения, пишет Eat This, Not That.

Лучшее время для обеда

Специалисты утверждают, что время приема пищи также имеет значение. Согласно исследованиям, время дня, которое вы выбираете для приема пищи, может синхронизировать различные ткани и органы, и прием пищи в необычное время может нанести ущерб организму. Утверждается, что обед после 15:00. может привести к меньшей потере веса, чем обед до этого времени.

Какой обед №1 лучший для похудения

По словам Эми Гудсон, идеальный обед для похудения - это салат, но не простой.

"Салат со смесью зелени, 85 г лосося, одной столовой ложкой сыра фета, одной столовой ложкой измельченных грецких орехов, 1/4 стакана ягод, 1/4 стакана киноа, 1/4 среднего авокадо и бальзамического сбрызгивания - идеальный вариант для обеда", - поделилась специалист.

Диетолог добавила, что данный салат содержит все пять групп продуктов и менее 500 калорий:

"Этот обед также полон клетчатки, белка и полезных жиров, которые работают вместе, чтобы помочь вам быстрее почувствовать сытость… Внимательное отношение к размерам порций является ключом к снижению веса, даже если вы едите "здоровую" пищу, богатую питательными веществами".

