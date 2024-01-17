Диектологи включили в список яйца, овес, орехи, шоколад и не только.

Диетологи назвали продукты, которые способствуют повышению настроения, что особенно актуально в период зимней хандры, пишет WomensHealth.

Продукты, повышающие настроение - список

В частности, в этот целебный перечень специалисты включили яйца, овес, орехи, шоколад. Полный список выглядит так:

Яйца. Простой завтрак с яйцами и тостами может помочь вам улучшить день. Два питательных вещества в яйцах (холин и железо) способствуют улучшению настроения, рассказала диетолог Фариха Джей.

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Шафран. По словам диетолога Эмилии Пападопуллос, исследования показали, что 30 мг шафрана в день вместе с рыбьим жиром в качестве добавок помогают уменьшить чувство депрессии.

Пробиотические продукты. Диетолог Рианнон Ламберт отметила, что связь между здоровьем кишечника и психическим здоровьем стала центральной темой не одного научного исследования, а ферментированные продукты, такие как квашеная капуста и кимчи, играют решающую роль в поддержании здорового микробиома кишечника.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сардины или форель). Диетолог Джульетта Келлоу акцентировала, что жирная рыба богата жиром омега-3, который важен для сердца, мозга и глаз: "Некоторые исследования также показывают, что рыба полезна для нашего настроения, поскольку более высокое ее потребление связано с меньшим количеством депрессии".

Орехи. Как объяснила диетолог Фариха Джей, орехи богаты необходимыми питательными веществами для здоровья мозга, включая витамин Е и цинк.

Шоколад. Диетолог Габриэла Пикок рассказала, что шоколад не только вкусен, но также содержит флавоноиды, важные для работы мозга.

Ягоды. Диетолог Пикок заявила, что ягоды содержат полифенолы, которые также поддерживают здоровье мозга.

Овес. По заявлениям диетологов, овес полон крахмалистых углеводов, которые медленно и постепенно высвобождают энергию. Это помогает предотвратить внезапное падение уровня глюкозы (сахара) в крови, которое может сделать нас уставшими и вялыми.

Напомним, ранее диетологи назвали самый полезный продукт, который всегда нужно есть для здоровых волос.

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