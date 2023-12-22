Наверняка вы не раз слышали, что овощи полезны для здоровья. Это неудивительно, учитывая, что они содержат необходимые питательные вещества, такие как клетчатка, витамины и минералы для профилактики заболеваний, здоровья сердца и поддержания гидратации, пишет Eat This, Not That.
Среди этих полезных для здоровья преимуществ употребления овощей есть менее известный эффект - потеря веса, рассказала доктор медицинских наук, дипломированный диетолог Триста Бест.
Она рассказала о потенциале снижения веса при ежедневном употреблении и озвучила список из 10 лучших овощей с низким содержанием углеводов для похудения.
10 овощей для похудения
Эти овощи помогут похудеть, начать сжигать лишние килограммы:
- Шпинат
- Брокколи
- Цветная капуста
- Цуккини
- Спаржа
- Болгарский перец
- Капуста
- Авокадо
- Капуста кале
- Брюссельская капуста
Что делает эти овощи с низким содержанием углеводов секретным оружием для похудения, так это их плотность питательных веществ. Они богаты клетчаткой и содержат мало энергии, что, как показывают исследования, может помогать дольше сохранять чувство сытости, предотвращая переедание и чрезмерное потребление калорий.
Ранее УНИАН писал, что 100-летний врач-диетолог дал простые советы по питанию.