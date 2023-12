Эти овощи богаты клетчаткой.

Наверняка вы не раз слышали, что овощи полезны для здоровья. Это неудивительно, учитывая, что они содержат необходимые питательные вещества, такие как клетчатка, витамины и минералы для профилактики заболеваний, здоровья сердца и поддержания гидратации, пишет Eat This, Not That.

Среди этих полезных для здоровья преимуществ употребления овощей есть менее известный эффект - потеря веса, рассказала доктор медицинских наук, дипломированный диетолог Триста Бест.

Она рассказала о потенциале снижения веса при ежедневном употреблении и озвучила список из 10 лучших овощей с низким содержанием углеводов для похудения.

10 овощей для похудения

Эти овощи помогут похудеть, начать сжигать лишние килограммы:

Шпинат

Брокколи

Цветная капуста

Цуккини

Спаржа

Болгарский перец

Капуста

Авокадо

Капуста кале

Брюссельская капуста

Что делает эти овощи с низким содержанием углеводов секретным оружием для похудения, так это их плотность питательных веществ. Они богаты клетчаткой и содержат мало энергии, что, как показывают исследования, может помогать дольше сохранять чувство сытости, предотвращая переедание и чрезмерное потребление калорий.

