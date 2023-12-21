Специалист акцентировал внимание на пользе салатов.

Хорошее питание важно для долголетия. То, что вы едите и когда вы едите, имеет существенное значение. 100-летний диетолог Джон Шарффенберг поделился правилами диеты, которых он придерживался, чтобы продлить жизнь, передает GBN.

По его словам, нужно есть необработанную пищу и в определенное время, а не пастись в течение дня.

"Не перекусывайте. Ешьте разнообразные натуральные, необработанные продукты в количествах, необходимых для вашего идеального веса", - отметил врач.

Доктор Шарффенберг также акцентировал внимание на пользе салатов.

"Я обнаружил, что у людей, которые ели салат каждый день, вероятность смерти значительно снижается", - заявил он.

Специалист уверен, что пища, содержащая витамин А и витамин С, снижает уровень смертности примерно на три четверти.

Кроме того, Шарффенберг признался, что практикует прерывистое голодание и ест два раза в день, у него только завтрак и обед.

Напомним, ранее УНИАН публиковал три простые привычки, которым можно следовать, чтобы жить дольше, по словам основателя Blue Zones Дэна Бюттнера.

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