Их точно нужно добавить в рацион.

Листовая зелень - один из самых полезных продуктов, которые мы можем есть. Исследованиями доказано, что эти овощи снижают риск сердечных заболеваний и даже развития некоторых видов рака, пишет eatthis.com.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в 2014 году опубликовал отчет, в котором оценено 47 фруктов и овощей по плотности питательных веществ. Эти продукты были выбраны на основе того, что они тесно связаны с борьбой с хроническими заболеваниями, а также содержат 10% или более дневной нормы 17 различных питательных веществ.

Внимательно изучив эти критерии, Центр по контролю и профилактике заболеваний присвоил каждому продукту оценку "плотности питательных веществ". И вот список самых питательных листовых овощей:

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Салат айсберг

Капуста

Руккола

Одуванчик зеленый

Капуста кале

Эндивий

Горчичный шпинат

Зелень репы

Коллард

Салат ромэн

Петрушка

Листовой салат

Цикорий

Шпинат

Свекольная зелень

Мангольд

Китайская капуста

Кресс-салат

Отмечается, что помимо этой общей пользы для здоровья, некоторые виды листовой зелени гораздо богаче питательными веществами, чем их аналоги.

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