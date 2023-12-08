Листовая зелень - один из самых полезных продуктов, которые мы можем есть. Исследованиями доказано, что эти овощи снижают риск сердечных заболеваний и даже развития некоторых видов рака, пишет eatthis.com.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в 2014 году опубликовал отчет, в котором оценено 47 фруктов и овощей по плотности питательных веществ. Эти продукты были выбраны на основе того, что они тесно связаны с борьбой с хроническими заболеваниями, а также содержат 10% или более дневной нормы 17 различных питательных веществ.
Внимательно изучив эти критерии, Центр по контролю и профилактике заболеваний присвоил каждому продукту оценку "плотности питательных веществ". И вот список самых питательных листовых овощей:
- Салат айсберг
- Капуста
- Руккола
- Одуванчик зеленый
- Капуста кале
- Эндивий
- Горчичный шпинат
- Зелень репы
- Коллард
- Салат ромэн
- Петрушка
- Листовой салат
- Цикорий
- Шпинат
- Свекольная зелень
- Мангольд
- Китайская капуста
- Кресс-салат
Отмечается, что помимо этой общей пользы для здоровья, некоторые виды листовой зелени гораздо богаче питательными веществами, чем их аналоги.
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