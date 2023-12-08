Названы 18 самых питательных листовых овощей / коллаж УНИАН, фото pixabay.com, ua.depositphotos.com

Листовая зелень - один из самых полезных продуктов, которые мы можем есть. Исследованиями доказано, что эти овощи снижают риск сердечных заболеваний и даже развития некоторых видов рака, пишет eatthis.com.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в 2014 году опубликовал отчет, в котором оценено 47 фруктов и овощей по плотности питательных веществ. Эти продукты были выбраны на основе того, что они тесно связаны с борьбой с хроническими заболеваниями, а также содержат 10% или более дневной нормы 17 различных питательных веществ.

Внимательно изучив эти критерии, Центр по контролю и профилактике заболеваний присвоил каждому продукту оценку "плотности питательных веществ". И вот список самых питательных листовых овощей:

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  • Салат айсберг
  • Капуста
  • Руккола
  • Одуванчик зеленый
  • Капуста кале
  • Эндивий
  • Горчичный шпинат
  • Зелень репы
  • Коллард
  • Салат ромэн
  • Петрушка
  • Листовой салат
  • Цикорий
  • Шпинат
  • Свекольная зелень
  • Мангольд
  • Китайская капуста
  • Кресс-салат

Отмечается, что помимо этой общей пользы для здоровья, некоторые виды листовой зелени гораздо богаче питательными веществами, чем их аналоги.

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