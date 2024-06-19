Змею идентифицировали как окулярную кобру.

Жительница Индии получила необычную доставку, а именно живую кобру, которая находилась в коробке вместе с контроллером Xbox, который она заказала в южном городе Бенгалуру. Ядовитая змея была приклеена к упаковочной ленте доставки Amazon India, поэтому не смогла нанести ей вреда, пишет The Independent, ссылаясь на сообщение женщины по имени Танви в соцсети X.

"Заказала контроллер Xbox в @amazonIN и получила вместе с ним бесплатную змею!", - написала она.

Женщине удалось снять видео инцидента и поделиться им в соцсетях, что вызвало беспокойство у других индийцев. Змею идентифицировали как окулярную кобру, которая происходит из штата Карнатака. Ее успешно поймали и отпустили на волю, сообщили в репортаже NDTV.

В свою очередь Amazon India извинилась и заявила, что расследует инцидент, подчеркнув, что безопасность клиентов является приоритетом.

"Нам жаль, что вы испытали неудобства с заказом на Amazon. Мы хотели бы это проверить", - говорится в сообщении компании.

Также компания попросила клиентку поделиться подробностями инцидента и пообещала связаться с ней в ближайшее время.

Также стало известно, что женщина получила возмещение, однако раскритиковала Amazon за халатность и выразила обеспокоенность относительно безопасности транспортировки и складирования.

"Что они получили за то, что рисковали своей жизнью с очень ядовитой змеей? Это нарушение безопасности, вызванное исключительно халатностью Amazon и их плохой гигиеной транспортировки/складского хранения и надзором", - подчеркнула Танви.

Пользователи соцсетей в Индии с беспокойством отреагировали на такую доставку, однако некоторые все же отнеслись к этому с юмором: "Итак, Amazon теперь доставляет и кобру, вот почему Amazon является лидером в онлайн-покупках".

Инциденты со змеями

Ранее сообщалось, что в Одессе редкая змея покусала директора зоопарка. К счастью, это вид неядовитых змей из номинативного подсемейства семейства полозовых.

"Я выехал на место, оказалось, что это желтобрюхий полоз (Красная книга Украины). Большой красавец, очень агрессивный. Он сидел в таком месте, что ловить его было немного неудобно, поэтому ему удалось меня немного покусать", - рассказал директор зверинца Игорь Беляков.

Также пассажиры рейса тайских авиалиний Thai AirAsia из Бангкока в Пхукет пережили настоящий шок, ведь во время полета они обнаружили живую змею в верхнем отсеке салона самолета. Отмечается, что люди, которые сидели ближе к ней, отбежали назад, однако другие наоборот подошли ближе, чтобы ее сфотографировать.

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