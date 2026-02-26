В Италии вблизи легендарного туристического маршрута нашли затерянный античный город

Особое внимание археологов привлек центр общественной жизни и ранее неизвестный монументальный театр.

В Италии археологи сделали громкое открытие - рядом с популярным туристическим маршрутом обнаружили остатки древнего города с форумом и театром, сообщает Fox News.

По данным Министерства культуры Италии, речь идет об археологическом участке Фиоккалья в муниципалитете Флумери (провинция Авеллино), расположенном недалеко от знаменитой Аппиевой дороги - одной из самых известных античных трасс, которая в настоящее время входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дорога длиной около 560 километров соединяла Рим с Бриндизи, а отдельные ее участки датируются еще 312 годом до н.э. Во времена Древнего Рима она имела стратегическое значение.

Говорят, что руины датируются II–I веками до нашей эры. В ходе исследований специалисты четко зафиксировали ортогональную планировку города - с правильными уличными осями и кварталами, построенными по модели новооснованных римских поселений.

Видео дня

Особое внимание археологов привлек форум - центр общественной и торговой жизни, а также ранее неизвестный монументальный театр. Именно эти сооружения, по словам исследователей, свидетельствуют о весомом социальном и культурном значении города.

В министерстве подчеркнули, что Фиоккалья была хорошо структурированным городским центром с монументальными общественными зданиями, что подчеркивает ее стратегическую роль в системе римских дорог.

Обнаружить древний город удалось благодаря современным технологиям. Профессор Университета Саленто Джузеппе Чераудо сообщил, что исследователи применили геофизические методы и дистанционное зондирование с использованием дронов, оснащенных тепловыми и мультиспектральными сенсорами.

По его словам, это позволило получить своеобразный "рентген" скрытого под землей города - структуру удалось определить благодаря различиям в росте растительности и магнитном составе почвы. Мультидисциплинарный подход создал научную основу для дальнейшего сохранения и популяризации памятника.

Мэр Флумери Анджело Ланца назвал открытие "источником большой гордости" и шансом для развития региона. Местные власти готовы сотрудничать с университетом и надзорными органами, чтобы сделать Фиоккалью новой исторической жемчужиной внутренней Кампании.

Это открытие пополнило список значительных археологических находок в Италии в 2026 году. Ранее в феврале в Помпеях сообщили об обнаружении 2000-летних любовных надписей, а в январе археологи объявили об открытии утраченной базилики, связанной с Витрувием - известным как "отец архитектуры".

Находки археологов

Напомним, у побережья Сингапура нашли затонувшее судно XIV века, на борту которого находятся 3,8 тонны керамического груза, в том числе крупнейшую в мире коллекцию сине-белого фарфора династии Юань. Груз, включающий в себя множество керамических изделий из знаменитых китайских печей Цзиндэчжэнь, очевидно, направлялся в Темасек (современный Сингапур). По словам ученых, это открытие проливает свет на древние торговые сети и предполагает, что Сингапур мог быть оживленным центром мировой торговли гораздо раньше, чем считалось ранее.

Вас также могут заинтересовать новости: