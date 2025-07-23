В некоторых странах нечто подобное снова становится нормой, или по крайней мере распространенным явлением.

Жизнь в Средневековье имела много особенностей, которые часто являются непонятными и даже шокирующими для современных людей. И дело не только в странной манере одеваться. Вы, например, вряд ли знали, что в те времена довольно распространенным явлением было спать в шкафу!

Как пишет DailyGalaxy, так называемые кроватные шкафы, или сундуки-кровати - то есть "кровати-шкафы" - веками были популярным решением для сна в холодных, тесных и переполненных домах. И что интересно: сегодня, когда цена за квадратный метр в городах взлетает до небес, старое ноухау снова становится актуальным.

Почему люди спали в шкафу?

Представьте себе средневековый дом: одна комната на всех, сквозняки из всех щелей, тепло - только от камина и его катастрофически не хватает для полноценного обогрева комнаты. В таких условиях компактный "шкаф для сна" был не чудачеством, а спасением. Закрытая деревянная кровать с дверцей или занавесками удерживала тепло тела и создавала уютную "капсулу" среди холода и хаоса.

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А еще - это был единственный шанс на приватность в многодетной семье или в доме, который использовался как "коммуналка". Некоторые такие шкафы даже запирались изнутри, что было очень кстати во времена, когда кражи были обычным явлением.

"Кровать-шкаф" была не просто спальным местом. Днем она могла служить лавкой, а внутри - хранили вещи.

Шкафы для сна оставались достаточно распространенными в Европе вплоть до второй половины XIX века, пока не началась революция в быту. По мере того, как простые люди становились немного богаче, чем их средневековые предки, их дома становились все больше и теплее. Поэтому потребность в шкафах-кроватях просто отпала.

Новая жизнь старой идеи

Сегодня, когда микроквартиры и студии стали нормой в мегаполисах, концепция "персонального укрытия для сна" снова приобретает популярность. Капсульные отели в Японии, откидные кровати, мобильные "ночные коконы" - все это имеет общие корни с древними "кроватями-шкафами". Некоторые современные мебельные бренды даже создают деревянные ниши для сна в стиле cottagecore, со ссылкой на традиционные скандинавские или бретонские интерьеры.

И кто знает - возможно, в ближайшем будущем вместо кровати с балдахином модным станет стильный шкаф, где можно спрятаться от шума, света и суеты большого города. Ведь иногда лучшие идеи - это те, которые уже когда-то спасали человечество от холода и бессонницы.

Другие интересные факты об истории

Как писал УНИАН, самый старый в мире жилой дом, в котором до сих пор живут люди, расположен на Фарерских островах. Ему около тысячи лет, и им уже на протяжении 17 поколений владеет одна и та же семья.

Также мы рассказывали, почему выражение "перейти Рубикон" стало крылатым и как на самом деле выглядит тот древний Рубикон.

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