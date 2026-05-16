Есть ли лучшее время для употребления чернослива для здоровья кишечника: объяснения диетологов

Почти каждый человек время от времени сталкивается с запорами. Однако есть природные средства, которые могут облегчить такой дискомфорт. Как пишет Eating Well, речь идет о черносливе, который может стать настоящим "волшебником" для здоровья кишечника. Эксперты ответили, существует ли идеальное время для его употребления.

Лучшее время для употребления чернослива

По словам экспертов, идеального времени для употребления чернослива нет.

"Чернослив можно употреблять в любое время суток, и современные исследования не указывают на то, что есть какое-то лучшее время, но если вы более чувствительны к его эффекту на стул, возможно, стоит есть его тогда, когда вы дома", - подчеркнула Аманда Сауседа, магистр наук, сертифицированный диетолог.

Однако если вы чувствительны к эффектам чернослива, то вам, вероятно, следует запланировать перекус им раньше в течение дня. У некоторых людей чернослив может вызывать метеоризм и вздутие живота, особенно если они в основном не употребляют много клетчатки, поэтому употребление этого продукта утром может помочь избежать потенциального нарушения сна.

"На мой взгляд, важнее регулярность, чем время. Исследования, демонстрирующие реальную пользу для кишечника, основаны на ежедневном употреблении примерно 50 граммов (примерно пять-шесть черносливов), а не на конкретном времени суток. Лучшее время - это то, которого вы действительно будете придерживаться каждый день!" - отметила дипломированный диетолог Джули Балсамо.

Поэтому специалисты советуют не забывать в течение дня пить много воды, чтобы максимально усилить эффект чернослива, способствующего размягчению кала.

Как чернослив способствует здоровью кишечника?

"Он содержит сорбит - сахарный спирт, который мягко притягивает воду к толстой кишке и смягчает кал, а также смесь растворимой и нерастворимой клетчатки", - объясняет Балсамо.

Стандартная порция чернослива - ¼ стакана или примерно четыре-шесть штук - обеспечивает 3 грамма клетчатки, что помогает наладить работу кишечника.

"Существуют исследования, которые показывают, что чернослив может быть эффективнее псиллиума при хроническом запоре", - добавляет диетолог.

В то же время перекус целыми черносливами - не единственный способ получить эти полезные для опорожнения кишечника преимущества, ведь сок тоже эффективен.

"Исследование показало, что когда участники пили черносливовый сок, они сообщали об улучшении стула, уменьшении количества твердого и комковатого кала, что часто наблюдается при запорах, и увеличении количества кала нормальной формы", - добавляет Сауседа.

