Просто и полезно: диетологи рекомендуют этот перекус для похудения тем, у кого высокое давление

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, почти половина взрослых во всем мире страдает гипертонией, а это более 119,9 миллиона человек, пишет Eating Well.

Издание отмечает, что хотя существуют различные состояния, которые могут способствовать повышению артериального давления, исследования, опубликованные AHA Journals, показывают, что люди с избыточным весом могут подвергаться более высокому риску.

Кроме того, высокое артериальное давление также повышает риск развития сердечных заболеваний и инсульта.

Учитывая эти статистические данные, важно проявлять инициативу, вводя небольшие и простые изменения, которые могут оказать значительное влияние на ваше артериальное давление.

Издание объясняет, что один из простых способов сделать это – перейти на здоровую для сердца диету, которая включает перекусы, способствующие как здоровому артериальному давлению, так и контролю веса.

Указывается, что хотя существует множество вариантов, лучшим перекусом для похудения при повышенном артериальном давлении является тост с арахисовым маслом, бананом и корицей.

Диетолог Джессика Бол утверждает, что питательные вещества в этой динамичной комбинации не только идеально сочетаются между собой, но и приносят огромную пользу вашему организму с каждым кусочком.

Бол добавила, что как диетолог и занятая мать двоих детей, она ежедневно ест такой тост не только из-за его удобства, но и полезности.

"Сочетание банана, арахисового масла и цельнозернового тоста – это отличная закуска, поскольку она обеспечивает белок, богатые клетчаткой углеводы и здоровые жиры, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, дает энергию и обеспечивает чувство сытости", – поделилась Рахаф Аль Бочи.

Не говоря уже о том, что эта простая закуска является отличным источником ряда питательных веществ, и вот несколько из них, на которые стоит обратить внимание.

Источник калия

Если вы слышали о калии, то, вероятно, слышали и о бананах в одном предложении. Это потому, что бананы – один из самых известных источников калия, важного электролита, необходимого для поддержания жидкостного баланса в организме. На самом деле калий работает в тандеме с другим электролитом, о котором вы, вероятно, слышали – натрием.

Как сообщает National Institutes of Health, калий действует внутри клеток, регулируя жидкости, тогда как натрий действует вне клеток, помогая регулировать артериальное давление и обеспечивая равномерную работу сердца.

Также Министерство сельского хозяйства США отмечает, что один банан среднего размера обеспечивает около 9% суточной нормы потребления калия.

Богат белком

В статье отмечается, что 2 столовые ложки арахисового масла содержат около 7 граммов белка, 12 граммов ненасыщенных жиров и 2 грамма клетчатки, что обеспечивает чувство сытости.

Доказано, что эта тройка питательных веществ, содержащаяся в арахисе (и других орехах), потенциально способствует похудению. Кроме того, такая комбинация обеспечивает чувство сытости, то есть после употребления вы чувствуете себя сытыми и реже поддаетесь искушению перекусить.

Однако следует внимательно подходить к выбору арахисового масла. Хотя натуральное арахисовое масло содержит очень мало добавленного сахара и натрия, сейчас на рынке есть множество вариантов, которые не обладают таким же питательным составом. Аль Бочи рекомендует выбирать арахисовое масло, которое является "натуральным" и не содержит добавленного сахара.

Содержит цельнозерновые продукты

В отличие от обогащенных или рафинированных аналогов, цельнозерновые продукты содержат отруби, зародыш и эндосперм пшеницы. Такой состав цельнозерновых продуктов – в частности, цельнозернового хлеба – обеспечивает организм клетчаткой, что может способствовать снижению веса и укреплению здоровья сердца.

Исследования показывают, что замена рафинированных зерновых на цельнозерновые может привести к снижению процента жира в организме и улучшению уровней холестерина и сахара в крови, тем самым уменьшая риск кардиометаболических заболеваний.

"Иногда в хлебобулочных изделиях могут быть скрытые [добавленные] сахара и соль, поэтому выбирайте продукты, которые содержат 5% или менее от суточной нормы потребления натрия и сахара", – советует Бочи.

Кроме того, старайтесь выбирать хлеб, содержащий не менее 2 граммов пищевых волокон и 4 или более граммов белка на ломтик.

В статье указывается, что тост можно еще посыпать измельченными грецкими орехами, семенами чиа или конопляными семенами.

"Эта комбинация добавит полезных жиров, белка и дополнительной клетчатки, что сделает перекус более сытным", – объясняет издание.

Также можно добавить йогурт или небольшое количество сыра, поскольку добавление белка поможет дольше оставаться сытым.

Издание подчеркнуло, что хотя банан является классическим вариантом, нарезанные клубника, черника или тонко нарезанные яблоки также прекрасно подойдут.

