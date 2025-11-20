Важно знать не только, чем подпитывать, но и когда это делать.

Ухаживать за рождественником в целом несложно, но если знать некоторые секреты, например, чем и когда его подкормить, то это будет способствовать более длительному цветению вашего растения. Об этом пишет martha stewart.

Замечательным удобрением для рождественника является кофейная гуща. Чтобы получить наилучшие результаты, ее следует использовать правильно и в соответствующее время. Эксперты рассказали о преимуществах кофейной гущи для этих растений и дали простые советы, как ее использовать.

"Использованная кофейная гуща может быть полезной для вашего рождественника в небольших количествах. Она содержит немного азота, который может способствовать здоровому росту новых побегов, и к тому же она слегка кислая - а именно это нужно вашему вазону", - пояснила эксперт по комнатным растениям Рэйчел Кемери.

По ее словам, рождественник происходит из лесов, а не из пустынь и хорошо себя чувствует на органических материалах, таких как опавшие листья и кора.

"Кофейная гуща будто имитирует эту среду, особенно если ее сначала высушить и смешать с почвой или добавить в компост", - говорит Кемери.

Кроме того, в умеренных количествах кофейная гуща может стимулировать рост растения, улучшить цвет цветов и укрепить корни. Это вещество также улучшает структуру почвы.

Когда подкармливать рождественник

У вас может возникнуть соблазн добавлять кофейную гущу к растению каждый раз, когда вы завариваете утреннюю чашку кофе, но, как утверждает преподаватель декоративного садоводства в Университете штата Мэн Анкит Сингх, существует оптимальное время для ее использования в качестве удобрения. Специалист рекомендует удобрять рождественник кофейной гущей каждые четыре-шесть недель весной и летом.

Как подкармливать рождественник кофейной гущей

Сингх рекомендует использовать кофейную гущу экономно для достижения наилучших результатов. Он поделился тремя методами подпитки.

Способ 1: смешать кофейную гущу с почвой

По словам Сингха, этот метод не только простой, но и самый безопасный. Сначала надо

рассыпать использованную кофейную гущу на тарелке и дать ей полностью высохнуть. Затем смешать 1-2 столовые ложки сухой гущи со стаканом почвы для горшков. Эту смесь нужно осторожно смешать с верхним слоем почвы, в которой растет вазон.

Способ 2: приготовить чай из молотого кофе

Этот метод является "очень мягким и безопасным способом использования кофейной гущи", отметил Сингх.

Нужно смешать 1 чайную ложку использованной кофейной гущи со стаканом теплой воды, оставить смесь настаиваться на ночь, а затем ее процедить. Жидким удобрением поливать растение один раз в месяц в течение вегетационного периода.

Способ 3: сделать компост

По словам Сингха, это лучший долгосрочный метод подкормки вашего рождественника. Он помогает контролировать кислотность и обеспечивает более сбалансированное питание растения.

Прежде всего надо добавить использованную кофейную гущу в компостную кучу. А когда компост будет готов - используйте его для обновления верхнего слоя почвы.

Синг отметил, чтобы не удобрять растения во время фазы цветения, которая длится с конца ноября до января.

"Удобрение в это время может привести к опадению бутонов", - пояснил он.

Он советует полностью прекратить подкормку рождественника с середины сентября, чтобы стимулировать развитие бутонов.

