Питание - один из ключевых факторов, влияющих на состояние волос.

Продукты, которые мы употребляем ежедневно, имеют влияние и в целом на наше здоровье, и в частности на состояние наших волос. Как пишет Daily Mail, несмотря на то, что генетика играет важную роль в выпадении волос, питание может тоже существенно повлиять на этот процесс.

"Диета очень важна. Дефицит нужных питательных веществ приведет к ломкости волос, более медленному их росту или быстрому выпадению. Дефицит железа, например, влияет на рост волос, тогда как дефицит витамина D связан с их истончением", - отметила врач-дерматолог Элли Рашид.

Самой распространенной причиной выпадения волос является типичное облысение, обусловленное генетикой и гормонами. Другая причина - очаговая алопеция - аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует волосяные фолликулы. По мнению Рашид, питание играет определенную роль в обоих случаях.

Видео дня

"Многие вещи могут вызвать выпадение волос, но диета - это как переключатель, который может усилить влияние тех или иных факторов", - сказала она.

При выпадении волос врач рекомендует сдать анализы крови на железо, цинк, витамин D и фолиевую кислоту (витамин B9), а также придерживаться сбалансированного питания. Так, по ее словам, содержание железа можно повысить с помощью красного мяса, чечевицы, листовой зелени. Витамин D можно пополнить пребыванием на солнечном свете и добавками, а уровень цинка поднимется благодаря употреблению соответствующих добавок и таких продуктов, как семена тыквы и кунжут.

Если определенные продукты способствуют здоровью волос, то, как свидетельствуют научные данные, другие могут спровоцировать или ускорить облысение.

Какие продукты вредны для волос

Рафинированные углеводы, в том числе и продукты с высоким содержанием добавленного сахара, такие как пирожные, сладости, газированные напитки, белый хлеб, макароны, лишены натуральной клетчатки, поэтому они быстро перевариваются, вызывают резкое повышение уровня сахара в крови и инсулина.

Исследование 2016 года выяснило, что потребление высокообработанных продуктов, богатых простыми сахарами, является одним из факторов, которые вызывают чрезмерное выпадение волос. Ученые определили, что всплески инсулина приводят к "нарушениям" в кровеносных сосудах, а это в свою очередь уменьшает снабжение кислорода к коже головы.

Поэтому Рашид советует перейти с белого хлеба и макарон на цельнозерновые. По ее словам, рафинированные углеводы являются движущей силой воспаления, они негативно влияют на процессы в

клетках, в частности на образование кератина, а это значит, что волосы не растут так хорошо, как должны были бы.

Стоит быть осторожными и с бразильскими орехами. Этот продукт богат селеном - минералом, который поддерживает работу щитовидной железы, иммунной системы и репродуктивного здоровья, но когда его слишком много, это негативно отражается на состоянии волос.

"Рекомендуемая доза селена может заключаться даже в одном бразильском орехе в день. Токсичность селена связана с ломкостью волос и нарушает их циклы роста", - пояснил консультант-дерматолог Пол Фаррант.

Еще один продукт, который может навредить вашим волосам, - тунец. Как известно, эта рыба может содержать ртуть, которая в свою очередь опасна для нервной системы, почек и волосяных фолликулов.

"Волосы нуждаются в хорошем питании, и если употреблять то, что фактически является ядом, это повлияет на рост волос и повлечет их выпадение", - рассказал Фаррант.

Какая пища лучше всего подходит для ваших волос

Яйца являются одним из лучших продуктов для здоровых волос. Они богаты белком и ключевыми витаминами, которые помогают сохранить волосы крепкими и красивыми.

"Если вы едите много яиц, это улучшит состояние ваших волос. Волосы - это богатая белком структура, основанная на кератине, а это означает, что вам нужно много белка в вашем рационе, чтобы были крепкие волосы. Яйца являются прекрасным источником белка", - подчеркнул Фаррант.

Также яйца богаты фолатом, витаминами B12 и D. Последний играет жизненно важную роль в циклах роста волос.

"Если у вас дефицит витамина D, больше волос выходит из фазы роста и переходит в фазу выпадения", - сказал врач.

Ранее УНИАН писал о растении, которое закрашивает седину и укрепляет волосы. Речь идет о шалфее - распространенной траве с мощными природными преимуществами для здоровья. Он известен стимуляцией выработки меланина - пигмента, отвечающего за естественный цвет волос. Это означает, что она мягко затемняет седые пряди. А еще это растение богато антиоксидантами, улучшает кровообращение кожи головы. Это означает, что волосяные фолликулы получают лучший доступ к жизненно важным питательным веществам и кислороду, что улучшает здоровье волос и способствует их интенсивному росту.

Вас также могут заинтересовать новости: