5 изменений в организме от ежедневных тренировок, о которых некоторые не догадываются.

Многие люди проводят свой 8-часовой рабочий день за компьютером и, несмотря на знания о пользе спорта, пренебрегают даже кратковременными разминками и тренировками.

И как оказывается, зря. 30 минут спорта каждый день могут дать организму 5 преимуществ, поэтому не обязательно часами заниматься в тренажерном зале, чтобы принести пользу своему здоровью. Преимущества от такой ежедневной физической нагрузки описал EatingWell.

5 положительных изменений, которые дадут 30-минутные тренировки

1. 30 минут спорта позволят развить когнитивные функции. Об этом свидетельствует исследование, которое провели ученые в 2021 году. Его опубликовал журнал Journal of Alzheimer's Disease. В нем отмечалось, что ежедневные аэробные упражнения, ходьба, катание на велосипеде и другая подобная активность помогали справиться с этой проблемой. В другом заключении ученых, опубликованном в журнале Nutrients, утверждалось: ежедневные спортивные нагрузки позволяют предотвратить примерно 3% всех случаев деменции.

2. Ежедневный спорт - хороший регулятор "жизненных" показателей организма. Регулярные физические нагрузки полезны для сердца. Ученые говорят, что во время спорта организм человека увеличивает частоту сердечных сокращений, что способствует улучшению кровообращения и, в свою очередь, позволяет снизить риск появления сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующий материал ученые опубликовали в 2022 году в журнале Signal Transduction and Targeted Therapy. Также спорт помогает поддерживать нормальный уровень артериального давления, что также "положительно" для сердца, говорится в научном обзоре 2020-года в Journal of the American Heart Association.

Кроме того, регулярная физическая активность влияет на уровень холестерина в крови: уменьшает количество соединений, которые наносят вред, и увеличивает частицы так называемого "хорошего" холестерина (ЛПВП). Подробнее об этом говорится в статье в Американском журнале физиологии - Heart and Circulatory Physiology за 2020 год.

Также спорт способен "укрепить" ваши кости за счет повышения плотности костной ткани. А это значит, что вы обезопасите себя от вероятности легко получить перелом в случае травмирования той или иной части тела. Также спорт в целом позволяет человеку лучше ориентироваться в пространстве, а значит, реже падать. Многие упражнения, которые человек выполняет во время тренировок, являются хорошими "тренерами" для улучшения координации.

3. Ежедневный спорт влияет на сон. Не секрет, что более активному человеку ночью легче заснуть. Это подтверждает вывод ученых за 2018 год, опубликованный в журнале Sleep Medicine Reviews. Их исследование показало, что повышение температуры тела во время упражнений улучшает качество сна, способствуя ее снижению, когда человек засыпает. Регулярный спорт даже продолжительностью в 30 минут позволяет избавиться от дневной сонливости, вы будете чувствовать себя бодрее и, как уже упоминалось, "без проблем" ложиться спать.

4. В спорте сила - вы будете очень активными. Мы уже упоминали о влиянии спорта на повышение уровня энергии. Следует подробнее остановиться на том, как именно это работает. Когда вы тренируетесь, кровоток в вашем теле увеличивается, обеспечивая эффективную доставку важных питательных веществ и кислорода к клеткам. Этот процесс способствует преобразованию питательных веществ в полезную энергию, повышая выносливость и уменьшая чувство усталости. Об этом говорится в метаанализе 2021 года, опубликованном в архиве физической медицины и реабилитации (Archives of Physical Medicine and Rehabilitation). Кроме того, регулярная физическая активность помогает улучшить метаболическую функцию, что приводит к более стабильному уровню энергии в течение дня.

5. Почувствуйте себя "сангвиником" благодаря спорту. Вы, наверное, слышали термин "кайф бегуна" и, возможно, задавались вопросом, так ли это на самом деле. Исследования показали, что упражнения могут помочь поддержать ваше психическое здоровье и улучшить настроение. Согласно статье 2021 года, опубликованной в журнале Biomolecules, физические упражнения вызывают высвобождение эндорфинов, которые часто называют "гормонами хорошего самочувствия", что может привести к ощущению счастья и эйфории. Регулярная физическая активность также может облегчить симптомы депрессии и тревоги, способствуя расслаблению и повышая способность организма справляться со стрессом. Кроме того, простое сосредоточение внимания на физических упражнениях может помочь отвлечься от негативных мыслей, которые подпитывают тревогу и депрессию.

Итак, не обязательно изнурять себя долгими тренировками, или покупать абонемент в спортзал, зная, что у вас на это не будет ни времени, ни сил, ни желания. Включите любимую музыку, наденьте комфортную для себя одежду, и просто попробуйте начать "легко" заниматься спортом каждый день. Это может быть просто аэробика, что-то вроде зарядки или же танцы, в которых хореографом являются именно вы. Главное превратить это в привычку и позже ваше тело скажет вам: "Спасибо".

