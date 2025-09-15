Мы сейчас можем оказаться свидетелями сбывающегося предсказания.

Слепая прорицательница Баба Ванга и астролог XVI века Нострадамус предвидели некоторые из самых печально известных событий мировой истории, включая смерть принцессы Дианы, теракт 11 сентября и вспышку пандемии COVID-19.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Тревожно, что оба этих провидца сделали похожие заявления о 2025 годе, которые — в зависимости от уровня скептицизма — можно считать сбывающимися у нас на глазах, пишет Mirror. Болгарская прорицательница утверждала, что в этом году в Европе начнется война, которая станет началом "заката человечества".

Видео дня

Ей приписывают такие слова: "Весной на Востоке начнется война, и разразится Третья мировая война. Война на Востоке уничтожит Запад". Она также говорила, что Путин станет "господином мира", а Европа превратится в "пустошь". Ей приписывают и предсказание: "Россия не только выстоит, но и будет доминировать в мире".

И что мы видим? На этой неделе произошла тревожная эскалация: впервые с момента вторжения России в Украину в 2022 году произошло прямое столкновение РФ и НАТО. Польша сбила российские дроны-камикадзе после того, как они нарушили её воздушное пространство.

Польша назвала это нарушение "актом агрессии, который представлял реальную угрозу безопасности граждан". Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с суровым предупреждением о росте риска конфликта с Россией после ударов по его стране. Он заявил: "Эта ситуация приблизила нас к открытому конфликту ближе, чем когда-либо со времён Второй мировой войны".

Страна задействовала статью 4 Устава НАТО, которая позволяет любому члену альянса официально инициировать консультации, если он считает, что его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился напрямую к Путину, назвав это "безрассудным" актом.

Помимо видения Ванги о Европе, последователи указывают и на предсказания Нострадамуса о континенте, где он также говорил о разрушительных войнах, особенно для Англии. "Когда жители земель Европы увидят, как Англия устанавливает свой трон за своими флангами, разразятся жестокие войны. Королевство будет отмечено столь жестокими войнами, что враги восстанут и изнутри, и снаружи. Великая язва из прошлого вернется, и не будет врага смертоноснее под небесами", — писал он.

Ранее УНИАН сообщал про жуткие пророчества Ванги на 2026 год.

Вас также могут заинтересовать новости: