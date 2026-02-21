Утюг против отпаривателя: эксперты рассказали, чем лучше гладить одежду

По словам экспертов, единственное различие между этими приборами заключается в том, как они работают.

Смятая одежда во время важного события может сделать вас неопрятным на вид, и вы можете чувствовать себя некомфортно во время этого. Но глажка или обработка одежды паром может полностью это изменить и заставить вас чувствовать себя на 100%. Об этом пишет martha stewart.

Однако стоит помнить, что не все ткани одинаковы. Поэтому эксперты рассказали, как избавиться от складок на любом типе материала, от хлопка до денима.

Разница между глажкой паром и глажкой утюгом

Как отметил соучредитель и главный директор по продукции компании Steamery Фрей Левенгаупт, как глажка паром, так и глажка утюгом являются эффективными методами для сохранения одежды свежей и без складок. Единственное различие заключается в том, как они работают.

Видео дня

Глажка

"Глажка основана на прямом контакте с нагретой металлической пластиной, которая прижимается к ткани, физически разглаживая волокна и выталкивая складки с помощью давления и тепла. Это создает четкий, резкий отпечаток, который часто желателен для нарядной одежды", - объяснил Левенгаупт.

В то же время эксперт по уходу за тканями Алисия Соколовски добавила, что глажка идеально подходит для разглаживания сильных складок и формирования структурированной одежды, такой как рубашки, хлопок, лен или деним.

Паровая обработка

Паровая обработка действует, используя горячий пар для расслабления волокон, что позволяет им расширяться и восстанавливать свою естественную форму без прямого контакта или давления, говорит Левенгаупт.

Поэтому такая обработка больше подходит для шелка, шерсти, шифона, а также для одежды со складками или дополнительными украшениями, такими как бисер.

"Паровая обработка часто является более быстрым и простым процессом, поскольку не требует ровной поверхности или столько места, сколько нужно для глажки", - подчеркнул эксперт.

По словам Соколовски, глажка прессует и изменяет форму ткани, а паровая обработка расслабляет и освежает ее.

"Принимая решение о том, чистить ли одежду или обрабатывать ее паром, сначала учитывайте ее материал, поскольку это может иметь большое значение", - добавили в martha stewart.

