Они создают дополнительную нагрузку на сердце и могут привести к набору лишнего веса.

Если человеку уже за 60 лет, то, вполне вероятно, у него уже сформировались определенные привычки, которых они придерживаются десятилетиями. С некоторыми вредными привычками трудно распрощаться, но это важно для здоровья. Особенно важно уделять внимание в таком возрасте здоровью сердца, пишет Parade.

Приводятся данные, что средний возраст первого инфаркта составляет 65 лет для мужчин и 72 года для женщин. Поэтому, говорится в публикации, что для того, чтобы снизить риск инфаркта, большое значение имеют ежедневные привычки.

По словам трех кардиологов, с которыми пообщалось издание, есть один популярный завтрак, который создает дополнительную нагрузку на сердце. Они считают, что употребление колбасы или бекона каждое утро на завтрак вредно для здоровья сердца, так как это создает дополнительную нагрузку на этот орган.

Отмечается, что регулярное употребление любого из этих обработанных жирных мясных продуктов негативно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, причем, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"В краткосрочной перспективе регулярное употребление колбасы или бекона может повысить артериальное давление и уровень холестерина из-за высокого содержания натрия и насыщенных жиров", - рассказал кардиолог Ларс Сондергаард.

Кроме повышения артериального давления, по словам еще одного кардиолога Эстель Жан, ежедневное употребление колбасы или бекона на завтрак может усилить воспалительные процессы в организме, а также привести к набору веса. Отмечается, что это также негативно влияет на сердце.

Также издание добавляет, что еще один кардиолог Дженнифер Вонг отмечает, что долгосрочные риски употребления жирного мяса включают инфаркты, инсульты, почечную недостаточность и деменцию.

Также людям после 60 лет кардиологи советуют минимизировать потребление других продуктов для завтрака, в частности масла, выпечки и жареных продуктов.

Советы кардиологов по питанию

Ранее УНИАН сообщал, что кардиолог Дэвид Сабгир заявил, что ненасыщенные жиры очень полезны для здоровья сердца. Они могут помочь снизить уровень вредного холестерина, повысить уровень полезного холестерина, снизить уровень триглицеридов и артериальное давление. По его словам, полезные жиры содержатся в оливковом масле, орехах, семенах и яйцах.

Также мы писали, что кардиолог Джованни Кампаниле советует употреблять ягоды, которые способны сделать сердце более выносливым и снизить риск сердечного приступа. Указывается, что в ягодах есть антиоксиданты, такие как антоцианы и другие полифенолы, которые помогают уменьшить окислительный стресс и воспаление. Кардиолог добавил, что именно эти два основных фактора являются причиной сердечных заболеваний.

