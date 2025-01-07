Кроме привычных вопросов о знаниях и опыте, теперь спрашивают, насколько хорошо вы знакомы с ИИ.

Среди вопросов на собеседовании при отборе кандидатов на работу появилась новая тема номер один. Кроме обычных вопросов о знаниях и опыте, теперь спрашивают, насколько хорошо вы знакомы с ИИ и как вы его используете. Издание Forbes рассказало, как подготовиться и ответить на этот вопрос.

Отмечается, что ответ прежде всего должен "содержать историю", то есть вы должны предоставить достоверные доказательства, что умеете работать с ИИ. Однако отмечается: сказать, что вы с чем-то знакомы, не значит это продемонстрировать. Поэтому здесь "в игру вступают такие навыки, как общение".

На вопрос "Как вы используете ИИ?" лучший ответ "начинается там, где вы не ожидаете", утверждает издание и предлагает начинать рассказ с проблемы, которую вы пытаетесь решить с помощью ИИ.

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"Вместо того, чтобы бросаться в поток прилагательных, чтобы описать, насколько вы знакомы с ИИ, расскажите о том, как вы используете искусственный интеллект для решения проблем... Ведь каждый работодатель ищет тех, кто решает проблемы... Как ИИ помогает вам находить решения быстрее, эффективнее и точнее, чем раньше? Какие открытия вы сделали в результате работы с ИИ?" - говорится в публикации.

Также советуют попробовать связать свой текущий опыт работы с искусственным интеллектом с вызовами, с которыми может столкнуться бизнес, совместить свое знакомство с возможностями, продемонстрировать свои знания того, что требует текущая должность.

Рекомендуют, прежде чем идти на собеседование, подумать над тем, как ИИ помог вам достичь результата, расширить свои возможности, создать новые открытия, какую роль играет искусственный интеллект на вашей текущей или предыдущей должности, что вы открыли, работая с ИИ.

"Если вы ищете новую роль, подумайте, как ИИ может помочь вам ее найти. Это не просто еще один аспект вашей истории, это возможность приобрести опыт... Когда дело доходит до ответов на вопросы собеседования об искусственном интеллекте, узнайте, как рассказывать истории о проблемах, которые вы можете решить", - советует издание.

Ранее УНИАН рассказывал о вопросе, из-за ответа на который директор может отказать кандидатам. По мнению исполнительного директора американской торговой ассоциации Consumer Technology Association, когда кандидата спрашивают, как скоро он сможет приступить к работе, ответ "сразу же" или "в течение двух недель" не является хорошим - по крайней мере, если он сейчас работает. По его словам, это свидетельствует о нехватке преданности и лояльности.

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