Принцесса Диана, которую мир помнит как "Принцессу народа", прославилась своей теплотой, гуманитарной деятельностью и современным взглядом на жизнь в королевской семье. Теперь, благодаря недавнему видео, опубликованному ее бывшим личным шеф-поваром Дарреном МакГрэди, мы узнали, что она была также впереди своего времени на кухне.

Задолго до того, как Instagram сделал популярными овсянку на ночь, Диана ела её каждое утро ещё в начале 1990-х, пишет EatingWell.

По словам МакГрэди, Диана открыла для себя рецепт во время пребывания в швейцарской оздоровительной клинике. Там её познакомили с Бирхер-мюсли — блюдом, впервые разработанным швейцарским диетологом, которое сочетало замоченные овсяные хлопья, фрукты и орехи, обеспечивая сытное и полезное начало дня.

Ей настолько понравилась эта идея, что, вернувшись домой, она попросила МакГрэди готовить ее на завтрак каждое утро. В то время идея есть холодные замоченные хлопья могла показаться необычной в Британии, но Диана с энтузиазмом восприняла блюдо, что доказывает её способность предугадывать тренды здорового питания задолго до их популяризации.

МакГрэди вспоминает этот период как время, когда Диана уделяла особое внимание здоровью и фитнесу. Она занималась в спортзале три раза в неделю. Завтрак, однако, полностью оставался в его руках, и приготовление начиналось уже накануне вечером.

Он начинал с обычных овсяных хлопьев — не быстрого приготовления, как он настаивает, потому что они хуже сохраняют текстуру. Он замачивал хлопья в свежевыжатом апельсиновом соке. Накрытые крышкой и оставленные в холодильнике на ночь, хлопья впитывали жидкость и становились мягкими, приобретая сладкий цитрусовый вкус.

Утром МакГрэди добавлял в смесь процеженный йогурт (по-гречески), чтобы овсянка стала кремовой, и чтобы в блюде был белок. Капля мёда уравновешивала кислинку сладостью.

Чтобы добавить текстуру и питательность, он натирал половину яблока вместе с кожурой — МакГрэди рекомендует сорт Honeycrisp за его сладкий вкус. Также он добавлял горсть свежей голубики и немного хрустящих грецких орехов. Эта комбинация обеспечивала антиоксиданты, полезные жиры и клетчатку, а заодно усиливала вкус.

После перемешивания овсянка превращалась в слоёный, сытный завтрак, который удовлетворял все критерии. Он был питательным, вкусным и привлекательным внешне. Блюдо имело такой успех, что МакГрэди признается, что часто готовил двойную порцию.

