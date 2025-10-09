Конденсат может стать серьезной проблемой с приходом холодов, но для его предотвращения важно открывать окна.

Конденсат может стать настоящей проблемой в осеннее и зимнее время года, и люди постоянно ищут способы избавиться от плесени вокруг окон. Ключом к предотвращению этой проблемы часто бывает простое открывание окон — даже когда на улице холодно.

Хотя погода становится все холоднее и многим из нас хочется укутаться дома в тепло, крайне важно открывать окна осенью и зимой как можно чаще, пишет Express. Это не только помогает свежему воздуху циркулировать в доме, но и предотвращает образование конденсата и скопление плесени, поэтому такая привычка действительно важна.

Если вы задаетесь вопросом, когда именно стоит это делать, чтобы добиться наилучшего результата, есть ответ. Открывание окон в определенное время суток может творить чудеса — именно такой совет дают после того, как британцам порекомендовали держать окна открытыми даже в холодную погоду, пишет СМИ.

Согласно рекомендациям Совета округа Южный Оксфордшир, существует оптимальное время для проветривания, чтобы избежать конденсата. Если на улице холодно, окна можно открывать на короткие периоды — от 5 до 15 минут, желательно дважды в день.

"Во время готовки открывайте окно или включайте вытяжку, чтобы выпустить пар. Чтобы уменьшить количество пара, держите крышки на кастрюлях во время приготовления. После ванны или душа откройте окно или включите вытяжку и закройте дверь, чтобы влажный воздух выходил наружу, а не распространялся по дому. Когда набираете ванну, сначала налейте холодную воду, а потом горячую — это уменьшит образование пара на 90%", - говорится на сайте.

Журналисты отмечают, что не стоит бояться замерзнуть зимой — хотя открывать окна важно, делать это надолго не нужно. На самом деле, дважды в день вполне достаточно. Что касается конкретного времени, всё зависит от того, когда вы готовите и принимаете душ, — открывать окна в эти моменты особенно полезно. Это поможет предотвратить избыточное образование плесени по мере того, как температура на улице снижается.

