С помощью простого продукта вы можете решить проблему лишней влаги в доме.

Осенью и зимой на холодных окнах часто появляется конденсат. Влага оседает через высокую влажность в помещении - её повышают приготовление пищи, душ и даже дыхание. Как пишет Express, при плохой вентиляции проблема только усугубляется: на стенах могут появиться сырость и плесень, опасные для здоровья.

Обычно для борьбы с влагой используют дорогие осушители воздуха или одноразовые абсорберы, которые быстро отправляются на свалку. Но есть простое и дешёвое решение - обычная соль.

Эксперт по дому и саду Энди Эллис объясняет: соль естественным образом впитывает влагу из воздуха и снижает уровень конденсата. Для этого достаточно насыпать поваренную или каменную соль в неглубокую миску или банку и поставить её возле окна.

По словам специалистов, заметить результат можно уже на следующий день: влаги на стекле станет меньше. Со временем соль темнеет или намокает - это значит, что она полностью насытилась и её нужно заменить.

Количество соли зависит от размера окна: чем оно больше, тем больше абсорбента потребуется. Впрочем, для обычного окна достаточно небольшой ёмкости.

Такой простой способ позволяет уменьшить влажность и избежать образования конденсата без лишних затрат и бытовой химии.

