Ежедневное употребление грейпфрута полезно влияет на здоровье, но есть нюансы.

Грейпфрутовая диета обрела популярность еще с 80-х годов прошлого века. С того времени, она не потеряла своей актуальности. Многие эксперты утверждают, что такая диета помогает похудеть более чем на 5-10 кг, сообщает портал Eat This, Not That.

Что такое грейпфрутовая диета?

Грейпфрутовая диета - это диета, которая предусматривает употребление грейпфрута или грейпфрутового сока во время каждого приема пищи. Сторонники этой диеты утверждают, что уникальные ферменты фруктов помогают сжигать жир, а другие считают, что высокое содержание клетчатки помогает обуздать аппетит и меньше есть. Грейпфруты также наполнены витамином С и антиоксидантом, который поддерживает здоровую иммунную систему. Так, исследование National Library of Medicine показало, что люди с ожирением, которые потребляли половину свежего грейпфрута перед едой, значительно потеряли вес.

"Я заметила, что вздутие живота стало меньше, когда я выпиваю стакан грейпфрутового сока по утрам; это также помогает избавиться от жира на животе", - поделилась результатами диеты девушка в Тик Токе с никнеймом Iam_A.marie. Видео дня

По ее словам, привычка ежедневно употреблять грейпфрут помогла ей сбросить более 6 кг за довольно короткий промежуток времени.

Риски грейпфрутовой диеты

Многие эксперты и врачи отмечают, что чрезмерное потребление этих фруктов также имеет свои минусы. Согласно исследованию U.S. Food & Drug, есть немало лекарств, которые в сочетании с грейпфрутом или его соком, могут вызвать побочные эффекты.

"Грейпфрут содержит соединения, которые могут препятствовать работе ферментов, ответственных за расщепление некоторых лекарств в вашей пищеварительной системе. Когда это случается, лекарства могут не расщепляться должным образом, что приводит к повышению уровня препарата в крови, чем было запланировано. Это может увеличить риск возникновения серьезных побочных эффектов", - говорится в материале.

Для того, чтобы добавить грейпфрут в свой ежедневный рацион, стоит проконсультироваться со своим врачом, если вы принимаете лекарства для уменьшения холестерина или антидепрессанты.

Издание также отмечает, что быстрая потеря веса, которую обещает эта диета, часто является неустойчивой и может привести к потере мышц вместо потери жира. Это потому, что организм расщепляет мышечную ткань для получения энергии, когда не получает достаточно калорий и питательных веществ из пищи, выясняется в еще одном исследовании National Library of Medicine.

Соответственно, такая потеря мышечной массы может навредить вашему метаболизму, поскольку мышцы сжигают больше калорий в покое, чем жир. Таким образом, диеты для быстрого похудения могут привести к замедлению метаболизма в долгосрочной перспективе, ускоряя восстановление веса после возвращения к привычному режиму питания.

"Вместо того, чтобы полагаться на такие модные диеты, как грейпфрутовая, лучше всего сосредоточиться на сбалансированных, устойчивых пищевых привычках и регулярной физической активности для длительной потери веса и общего здоровья. Всегда проконсультируйтесь с медицинским работником, прежде чем вносить существенные изменения в свой рацион, особенно если вы принимаете лекарства", - подчеркивает издание.

Как правильно худеть: интересные новости

Как ранее писал УНИАН, лучше всего помогут похудеть и сохранят сердце - яйца. Этот продукт является отличным источником рибофлавина, железа, цинка, фосфора, фолата и холина. А у тех, кто съедал по одному яйцу в день, снижался риск сердечных заболеваний и инсульта.

Кроме того, диетолог предостерегла от распространенной ошибки при похудении. По словам доктора Рэйчел Пол, ни одна пища не должна быть "запрещена" и должна быть доступна в любое время. В то же время она отметила, что лучше в качестве награды за похудение выбирать не еду, а какие-то интересные для вас действия или вещи.

