В 40 лет Эллен полностью изменила свой рацион.

Эллен Эктор было 40 лет, когда она решила начать уделять больше внимания своему здоровью. Она начала бегать и поднимать штангу в местном спортзале. Сейчас ей 71 год и она поделилась тремя главными принципами, которые изменили ее здоровье. Об этом пишет Parade.

По словам Эктор, есть три принципа, которых она придерживается с 40 лет, а именно здоровое питание, поднятие тяжестей и кардиотренировки.

"За девять месяцев у меня было совсем другое тело", - рассказала она в интервью Parade.

Здоровое питание

Женщина рассказала, что в 40 лет решила полностью изменить свой рацион. Она начала есть низкоуглеводную пищу и не ела продукты с добавлением сахара. А уже семь лет назад она стала веганкой.

"Я хотела попробовать что-то, что принесет пользу моему здоровью и не даст мне набрать лишний вес", - подчеркнула Эктор и отметила, что соблюдение веганской диеты помогло в обоих этих направлениях.

Она объяснила, что для нее путем к соблюдению веганской диеты является поиск способов приготовления овощей и других растительных продуктов таким образом, чтобы они имели много вкуса, поэтому она использует специи и приправы.

Поднятие тяжелых предметов

По словам Эктор, ее худощавый и крепкий тип тела объясняется регулярным поднятием веса, что делает ее кости крепкими. В научных исследованиях говорится о том, что упражнения с поднятием веса являются эффективным способом сохранить кости крепкими, защищая от потери костной массы, что характерно для старения.

"Моя любимая часть тела, на которой я сосредотачиваюсь при поднятии веса, - это плечи. Если вы можете держать плечи расправленными, вы войдете в комнату, и люди поймут, что вы тренируетесь", - заверила специалист.

Кардио

Эктор считает последним фактором здорового образа жизни регулярные кардионагрузки. Для нее это часто бег или плавание.

"Мне нравится бегать на свежем воздухе, потому что есть так много разных маршрутов, что делает бег интересным", - делится женщина.

Эктор отмечает, что никогда не поздно начать уделять внимание своему здоровью. Она отметила, что понимает тех людей, которым сложно решиться заниматься спортом.

"Самое важное - это сделать первый шаг, даже если это первый шаг ребенка. К нам в спортзал приходит женщина, которой 60 лет. Она начала ходить девять лет назад и выглядит очень хорошо. Когда вы только начинаете посещать занятия по фитнесу, это нормально - стесняться и сидеть на заднем ряду. Но поверьте, если вы будете последовательными, ваша уверенность возрастет, и вы займете место в первом ряду! Но все начинается с этого первого шага", - подчеркнула она.

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