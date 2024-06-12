В списке есть белый хлеб и кофе.

Проблемы с концентрацией внимания могут вызвать не только тревога, депрессия, недостаток сна, но диета, пишет Huffpost со ссылкой на врачей и диетологов.

Научные исследования показывают, что некоторые продукты и напитки действительно могут испортить вашу концентрацию. Вот пять из них:

Выпечка и белый хлеб. Как объяснил невролог Ариф Далви, простые углеводы могут привести к скачку уровня сахара в крови, что, в свою очередь, может вызвать проблемы с концентрацией внимания. Такие продукты необходимо сочетать со здоровым источником жиров и белков (авокадо, лосось).

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Очень соленая еда. Продукты с высоким содержанием соли "могут вызвать электролитный дисбаланс", объяснил Далви. Когда это происходит, это вызывает воспаление в мозге, которое может повлиять на кратковременную память и концентрацию.

Газированные и сладкие напитки. Могут вызвать быстрое повышение уровня сахара в крови, за которым следует его резкое снижение, что затрудняет поддержание сосредоточенной концентрации, отметила диетолог Клэр Рифкин.

Кофе. По словам диетологов, слишком много кофе может ухудшить концентрацию, так как чрезмерное количество кофеина нередко вызывает нервозность или беспокойство.

Продукты, к которым вы непереносимы или чувствительны. Если вы едите что-то, что вызывает у вас проблемы с желудочно-кишечным трактом, это обязательно повлияет на вашу концентрацию, утверждают доктора.

Напомним, ранее врач назвал самый полезный сыр для костей.

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