Врачи рекомендуют есть фрукты ежедневно, но особенно тем, у кого есть проблемы с мозгом, такие как болезнь Паркинсона, деменция, легкое когнитивное расстройство или травматическое повреждение мозга.

Десятилетия научных исследований сделали связь между питанием и здоровьем мозга неоспоримой. Множество данных показали, что диета, богатая фруктами, овощами, цельными злаками, растительными белками и рыбой, снижает риск развития деменции, в то время как диета с высоким содержанием ультрапереработанных продуктов повышает этот риск.

Как пишет Parade, фрукты также крайне полезны для здоровья мозга.

Нейрохирург, доктор медицины доктор Бетси Гранч, говорит, что одна из главных причин - высокое содержание в фруктах антиоксидантов, которые уменьшают количество свободных радикалов и снижают окислительный стресс для нервной ткани, что, в свою очередь, может улучшить когнитивные функции. Доктор медицины Милл Этьенн добавляет, что фрукты могут предотвратить повреждение клеток мозга и помогают предотвратить дегенеративные изменения в мозге.

Видео дня

Помимо антиоксидантов фрукты содержат и другие полезные питательные вещества, в частности, углеводы, которые необходимы мозгу для питания.

Доктор Гранч говорит, что многие фрукты содержат еще два важных питательных вещества: витамин С (который поддерживает иммунное здоровье) и витамин К (который помогает увеличить приток кислорода к мозгу и улучшить концентрацию внимания). К фруктам с высоким содержанием витамина С относятся цитрусовые, клубника и помидоры. Фрукты с высоким содержанием витамина К - киви.

Любимые фрукты неврологов для здоровья мозга

Доктор Этьенн говорит, что его любимые фрукты - это темные ягоды, в частности черника и виноград, которые являются прекрасными источниками антиоксидантов. Научные исследования показывают, что черника помогает уменьшить окислительный стресс и воспаление в мозге и может помочь обратить вспять возрастное снижение познавательных способностей. Что касается красного винограда, то исследования подтверждают полезные для мозга свойства этого вида ягод и показывают, что регулярное употребление его в пищу может улучшить познавательную деятельность.

Кроме того, невролог также ест минимум по одному банану в день. Помимо того, что бананы полезны для мозга, они также являются отличным продуктом для здоровья кишечника.

Если вы ищете фрукт, способный поддержать ваше психическое здоровье, доктор Этьенн рекомендует обратить внимание на ананас. "Это отличный источник триптофана, который является строительным блоком для серотонина - химического вещества, уровень которого понижен у людей с депрессией и тревогой", - объясняет он.

Оба врача говорят, что цитрусовые тоже полезны для здоровья мозга. Так, например, апельсины содержат много витамина С, который, как показывает практика, способствует улучшению памяти.

Авокадо - еще один фрукт, который, по мнению обоих докторов, очень полезен для здоровья мозга. "Авокадо содержит полезные жиры, которые важны для функционирования и развития мозга. Они могут защищать астроциты, которые являются поддерживающими клетками в нашем мозге", - говорит доктор Гранч.

Независимо от того, какие фрукты вы решили регулярно употреблять в пищу, доктор Этьенн рекомендует есть их целиком, а не в виде сока. Таким образом, вы не упустите клетчатку, которая полезна как для кишечника, так и для мозга.

Доктор Этьенн говорит, что для здоровья мозга он рекомендует всем есть фрукты ежедневно, но особенно тем, у кого есть проблемы с мозгом, такие как болезнь Паркинсона, деменция, легкое когнитивное расстройство или травматическое повреждение мозга.

Ранее невролог назвал 4 специи, которые нужно добавлять в еду для здоровья мозга.

Вас также могут заинтересовать новости: