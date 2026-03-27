Птицы апокалипсиса: нашествие воронов над Тель-Авивом сочли библейским предзнаменованием

В обществе активно обсуждают библейские параллели и пророчества.

Появление огромной стаи воронов над Тель-Авивом во вторник мгновенно породило теории о грядущем конце света. Тысячи птиц фактически захватили городское небо, кружа над высотками и пугая жителей, которые усматривают в этом мрачный смысл на фоне войны в Иране. Зрелище выглядело пугающим: птицы сбивались в плотные группы, напоминающие черные грозовые тучи.

Многие подчеркнули, что подобная сцена является предвестником гибели, за которым традиционно следует масштабная катастрофа, пишет Wion. В контексте текущих событий часто упоминалось библейское пророчество из Откровения 19:17, где описывается призыв к птицам собираться на "великую вечерю Божию".

Регулярная миграция через "самые загруженные в мире пути пролета птиц"

Между тем, орнитологи отметили, что в происходящем нет ничего сверхъестественного. Небо над Израилем является частью одного из самых загруженных в мире миграционных путей. Эксперты разъяснили, что вороны находятся в фазе активного сезонного перемещения.

В весенний период через страну пролетает около 500 миллионов пернатых, а городские кварталы часто становятся местом сбора воронов перед гнездованием. Массовый исход птиц из Тель-Авива в марте обусловлен экологическими факторами и естественными изменениями в их поведении.

Дурное предзнаменование на фоне войны в Иране

Несмотря на логичные доводы ученых, в обществе преобладает тревожное восприятие ситуации из-за обострения геополитического кризиса. Исторический опыт показывает, что к таким знакам относились серьезно еще в Древнем Риме – тогда по траекториям полета и крикам птиц жрецы определяли волю богов, что могло привести даже к немедленному прекращению войн.

Ситуация вокруг Ирана продолжает накаляться после того, как режим официально отклонил мирные инициативы Дональда Трампа. В ответ на это президент США приказал направить на Ближний Восток более 1000 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии. Они усилят группировку морской пехоты, которая уже следует в регион на борту десантного корабля USS Tripoli.

