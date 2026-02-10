5 самых мощных бомбардировщиков мира по состоянию на 2026 год

Большинство самолетов в списке – американские бомбардировщики.

Бомбардировщики могут играть решающую роль в военной кампании. Без таких самолетов, как B-17 и B-29, Вторая мировая война длилась бы гораздо дольше, пишет ресурс 1945.

80 лет спустя бомбардировщик по-прежнему остается крайне необходимым средством благодаря высокоточным боеприпасам и стелс-технологиям. Ресурс рассказал о пяти самых мощных бомбардировщиках в мире по состоянию на 2026 год.

B-21, США

Первенство в этом списке получил новый бомбардировщик Соединенных Штатов Америки B-21 Raider. Этот ударный самолет шестого поколения еще не полностью готов к эксплуатации, но уже летает и вскоре будет доминировать над конкурентами, добавляет автор.

"B-21 будет оснащен гиперзвуковыми крылатыми ракетами и обычным набором мощных JDAM. Не забывайте о способности Raider сбрасывать тактическое ядерное оружие, такое как недавно модернизированная B-61 12/13. Крылатые ракеты большой дальности заставят врага заплатить, как и JASSM-ER", – объясняет он.

Кроме того, преимуществом B-21 станет его радиолокационная незаметность, что позволит ему уклоняться даже от лучших систем противовоздушной обороны.

Также он будет "летающим центром обработки данных", оснащенным современными радарами и датчиками для защиты от вражеских самолетов и дронов.

B-2, США

На второе место рейтинга издание "поставило" американский бомбардировщик B-2. Он незаметен, проверен в боях и прекрасно справляется со многими задачами.

Именно эти самолеты Штаты задействовали для ударов по ядерной инфраструктуре Ирана прошлым летом.

"B-2 имеет четыре двигателя General Electric F118-GE-100, которые могут создать высокий уровень тяги для такого большого самолета. B-2 имеет 60 000 фунтов (более 27 тысяч кг, – ред.) полезной нагрузки в двух отсеках для оружия. Он также может нести крылатые ракеты Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM и JASSM-ER)", – рассказывает автор материала.

Он также способен сбросить группу морских мин, если это будет необходимо.

B-52, США

Легендарный бомбардировщик США B-52 Stratofortress тоже попал в список. Автор поставил его на третье место, поскольку у этого самолета нет стелс-характеристик.

Он известен многими громкими миссиями – от ковровой бомбардировки во время войны во Вьетнаме до операции "Буря в пустыне". И B-52 все еще бороздит небо и проходит различные модернизации.

B-52 может нести 70 000 фунтов (более 31 тысячи кг) ядерного оружия или обычных бомб и крылатых ракет. В частности, это могут быть ракеты JASSM-ER. Такие боеприпасы как JDAMS и Joint-Standoff Weapons обычно включаются в комплект во время бомбардировок. Также этот бомбардировщик может использовать противокорабельные ракеты Harpoon и морские мины, которые помогают уничтожать морские цели.

H-20, Китай

На четвертой позиции разместился лучший бомбардировщик Китая H-20. Хотя он еще не полностью готов к эксплуатации, но он станет крайне необходимым дополнением к флоту ВВС Народно-освободительной армии, пишет автор.

Отмечается, что этот бомбардировщик будет чрезвычайно незаметным и вполне может доминировать в регионе. Более того, в случае вооруженного конфликта он сможет достигать Гуама, чтобы атаковать американские цели в случае вооруженного конфликта.

Ожидается, что этот самолет будет иметь передовую авионику и системы радиолокационной борьбы. А конструкция его крыла, вероятно, включает материалы, поглощающие радиолокационные волны.

ТУ-160, страна-агрессор Россия

Автор завершил свой список самолетом Ту-160 страны-оккупанта России. Эти самолеты не раз привлекались врагом во время массированных обстрелов мирных украинских городов.

В материале сказано, что этот тип самолетов оккупационных войск РФ может развивать скорость до 2 Махов и является самым тяжелым и самым быстрым бомбардировщиком в мире.

Вражеский Ту-160 может нести до 13 крылатых ракет, включая ракеты Х-101, которые летели по украинским городам. Также он может нести ракеты Х-55 или ядерное оружие.

"Американцы имеют лучшую группу бомбардировщиков в мире, но Китай и Россия отчаянно пытаются не отставать от старых и новых моделей. Ударные самолеты становятся все более важными, поскольку все три страны имеют ядерные триады. Выживаемость и длительный срок службы B-52 и Ту-160 впечатляют, и это одни из самых мощных самолетов в мире", – резюмировал автор.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как бомбардировщик США с ядерными бомбами упал в Гренландии. Тогда возникло радиоактивное загрязнение льдов. Это событие стало концом для американских ядерных патрулей в воздухе.

