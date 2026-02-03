Более суток в небе: как пилоты бомбардировщиков B-2 спят на высоте 9 км

Пилоты стратегического бомбардировщика по очереди дремают на высоте около 9 км во время миссий продолжительностью более суток.

Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit Военно-воздушных сил США способны выполнять непрерывные боевые миссии продолжительностью более суток, однако на борту самолета находятся только два пилота. Из-за этого вопрос отдыха экипажа во время полета является критически важным элементом подготовки, пишет Slash Gear.

B-2 эксплуатируются с авиабазы Уайтмен в штате Миссури и имеют практически неограниченную дальность благодаря дозаправке в воздухе. Это позволяет им наносить удары по целям на межконтинентальных расстояниях и возвращаться на базу в пределах одной миссии. Такие полеты часто длятся 20-30 часов без посадки.

Полет обычно происходит на высоте около 9 километров, а максимальная боевая нагрузка самолета превышает 18 тонн. Из-за этого большая часть внутреннего пространства отведена под вооружение, а условия для отдыха экипажа крайне ограничены.

Без полноценных спальных мест

Кабина B-2 считается тесной, однако непосредственно за креслами пилотов предусмотрено пространство длиной около 1,8 метра, где члены экипажа могут по очереди лечь и вздремнуть. Полноценного сна, как на земле, во время полета нет – пилоты используют короткие периоды отдыха, заранее спланированные с учетом маршрута и этапов миссии.

Медицинские службы ВВС США готовят экипажи к таким нагрузкам, обучая методам адаптации к измененному циркадному ритму. По словам врача 509-й медицинской группы капитана Калеба Джеймса, корректировка режима сна, питания и расписания помогает пилотам оставаться работоспособными в течение сверхдлительных полетов. В исключительных случаях могут применяться медикаменты для поддержания концентрации.

Подполковник Ники Полидор, пилот B-2 и офицер по безопасности 509-го бомбардировочного крыла, отмечает, что продолжительность отдыха зависит от маршрута, графика дозаправок и момента применения вооружения. После завершения миссии экипаж проходит обязательный разбор полета и получает полноценный отдых на земле.

